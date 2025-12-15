快訊／8.4萬大紅包來了！捷創申購「今最後一天」 抽到就賺翻

財經中心／師瑞德報導

股民注意！半導體測試廠捷創科技（Jetek）公開申購今（15）日最後一天！承銷價每股85元，對比興櫃盤中最低價169元，價差高達84元。只要幸運中籤，一張估計可現賺8.4萬元，獲利將近一倍，根本是提早領年終，預計17日進行抽籤！（圖／翻攝自捷創科技網站）

股民們鬧鐘設好了沒？想要提早幫自己加年終獎金，今天是最後上車機會！半導體測試設備工程技術服務廠捷創科技（6800）即將在12月23日掛牌上櫃，公開申購將在今（15）日正式截止。以承銷價每股85元計算，對比興櫃盤中最低成交價169元，價差高達84元。這意味著只要幸運中籤，一張估計就能「現賺8.4萬元」，報酬率逼近100%，讓不少投資人趨之若鶩，想拚這波年底大紅包！

未演先轟動！競拍曾飆出635元天價

捷創科技這次上櫃可說是「未演先轟動」，早在先前的競價拍賣階段就掀起熱潮。當時競拍數量1620張，卻湧入超過1.1萬張的合格投標，超額認購倍數相當驚人。更誇張的是，當時最高得標價格竟然衝上「635元」，得標加權平均價格也有137.88元，顯示市場大戶對於捷創後市相當看好，願意砸重金卡位。

幸運兒17日開獎 一張價差近一倍

沒標到的大戶別灰心，小資族更有機會！捷創此次公開申購釋出405張，承銷價訂在親民的85元。雖然張數不多，但只要在今天下午截止前按下申購鍵，就有機會在12月17日（週三）成為天選之人。若以今日興櫃盤中價格169元來看，抽到一張就像是撿到8.4萬元現金，幾乎是買一送一的概念，讓不少股民直呼：「抽到真的賺爛了！」

業績嚇嚇叫！營收年增飆破3成

當然，股價會飆也不是沒原因，捷創的基本面表現相當亮眼。今年前11個月累計營收達4.94億元，比去年同期大幅成長31.26%。公司對外表示，受惠於工程服務、維修及自有產品業績爆發，今年不僅可望創下歷史新高，新開發的治具及嵌入式邊際運算平台，更將成為未來的獲利小金雞，為營運注入強勁動能。

想搶這波8.4萬大紅包的投資人，務必留意申購截止時間，錯過今天，就只能眼巴巴看著別人領錢了！

