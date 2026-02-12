快訊／80歲老母「悶殺腦麻兒」總統年前批特赦！北檢證明書送達：不發監

記者林意筑／台北報導

劉婦長期照護癱瘓兒身心俱疲悶死兒子，被判刑2年6個月。（圖／資料照）

北市一名80歲林劉姓老婦人長期照顧罹患重度小兒麻痺的兒子50年，因擔憂自己未來過世後無人照顧兒子，2023年時，將1萬元紅包塞入兒子口中，並以口水巾摀著口鼻，再使用膠帶纏繞悶死兒子，遭判2年6月定讞。案件曝光後掀起社會輿論，今（12）日總統賴清德在農曆年前，批示特赦林劉姓老婦人，稍早北檢執行科主任檢察官已將特赦證明書親送給林劉老太太完成簽收。

據了解，林劉姓老婦的兒子在嬰兒時期因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺，導致終生癱瘓在床，領有極重度身心障礙證明，平時生活大小事都需依賴母親照顧。2023年4月時，老婦因確診新冠肺炎，自主隔離期間，她開始擔憂自己因年老身體狀況每況愈下，未來恐無人照顧兒子，最終老婦決定親送兒子上路。

同年5月11日，婦人購買膠帶後，趁外籍看護盥洗離開房間時，進入兒子房內反鎖，先將1萬元紅包塞入兒子口中，並以口水巾摀著口鼻，再使用膠帶層層纏繞悶死兒子。不久後外籍看護找無婦人身影，且婦人兒子的房門又被上鎖，才發現婦人在家中陽台處哭泣，也讓全案曝光。

北檢執行科主任檢察官已將特赦證明書親送給林劉老太太完成簽收。（圖／資料照）

一審時，法官勘驗照片時，發現死者雖長期臥床，但身型卻與一般成年男子無異，且死者的衣著乾淨整潔，皮膚更無褥瘡，由此可證婦人照顧兒子時相當勤勞細心。無奈因感受到自己年老力衰，加上曾跌倒骨折、心臟安裝數根支架，且兒子身體毫無起色，因此萌生讓兒子早點離開人世，不要繼續痛苦的念頭，與一般剝奪他人生命情況不同。

法官審理期間，婦人提及悶殺兒子時總是崩潰落淚，其他家屬也證稱，婦人很愛小孩，更未曾將照顧責任讓其他晚輩承擔，反而死者生前曾經歷多次大病，都是因為婦人照顧得好才能救回。經法官審酌，即使依自首減刑，最低刑度仍高達5年，屬情輕法重，依法援引刑法第59條酌減其刑，依殺人罪判處林婦2年6月。

不過法官在判決書文末寫下，「一般願意長期照顧無法自理生活的親人的人，本來就是基於對親人的愛與奉獻心，方能堅持下去」，在年邁與病痛雙重打擊下，才絕望痛下殺手，「國家必須要有更多對照顧者的社會和心理支持，來協助照顧者度過自己人生的難關」，考量林婦犯罪情狀顯有憫恕之處，建請總統特赦。

北檢執行科主任檢察官已將特赦證明書親送給林劉老太太完成簽收。（圖／翻攝畫面）

總統賴清德趕在農曆年前於今天批示特赦，法務部於下午3時許，派員將特赦證明書送至台北地檢署，北檢接收後，主任檢察官梁光宗隨即於下午4時許，將特赦證明書親送給林劉姓老婦人簽收。後續北檢將依據「總統特赦令」及《赦免法》第3條前段之規定，免除受赦免林劉姓老婦人之執行，不予發監執行。

