快訊／9縣市大雨特報！雷雨狂轟1地 恐一路下到天黑

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今天（11日）鋒面由巴士海峽逐漸北抬，各地降雨再增多。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（11日）鋒面由巴士海峽逐漸北抬，各地降雨再增多，西半部地區整日不定時有短暫陣雨甚至雷雨，且局部可能有大雨發生。氣象署稍早針對嘉義以南地區及苗栗至雲林山區發布大雨特報，警戒範圍涵蓋9縣市，同時針對屏東發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，氣象署今天下午3時45分發布大雨特報，警戒範圍包括苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市，以及屏東縣，部分地區雨勢可能持續至入夜。另一方面，屏東地區有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，氣象署已發布大雷雨即時訊息，呼籲當地民眾注意安全並尋找遮蔽。

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氣象署表示，今天鋒面由巴士海峽逐漸北抬，各地降雨再增多，西半部地區整日不定時有短暫陣雨甚至雷雨，且局部可能有大雨發生，東半部地區亦有短暫陣雨，因連日降雨山區土石鬆動，非必要請避免前往山區活動。此外，隨著水氣增多，各地降雨機率增加，提醒民眾外出請攜帶雨具備用。

（圖／氣象署）

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