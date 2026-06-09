快訊／9縣市雨量達停班課標準 氣象署示警：這波雨還沒停

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

根據最新雨量預報，一共有O縣市達到停班課標準。（示意圖／東森新聞）





受到滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（9）日受滯留鋒面及西南氣流影響，根據中央氣象署最新雨量預報，總共有9縣市達到停班課標準，不過實際是否停班課，仍待各縣市宣布。

哪些縣市有達到停班課表標準？

根據中央氣象署於19時發布的「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨各地區24小時雨量預測」，從今日20時到明（10）日20時止，共有9縣市雨量達到停班課標準。

本次達標區域為：新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區

廣告 廣告

有9縣市雨量達到停班課標準。（圖／中央氣象署）

豪雨假停班課標準

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，未來24小時累積雨量預測，山區達200毫米、平地達350毫米，部分縣市不分平地、山區皆須達350毫米，且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

未來天氣預報一次看 明各地皆有陣雨、豪雨

中央氣象署示警，明（10）日全台天氣極不穩定，各地皆有陣雨或雷雨，特別是中南部地區、東部及東南部山區，都要嚴防短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。到了週四（11日）鋒面雖然會短暫南移至巴士海峽，但中南部依然有局部大雨的機會，其餘地區也持續有短暫陣雨，民眾出門務必攜帶雨具。

這波雨勢還沒完，週五（12日）一直到下週二（16日），滯留鋒面將再度北上，伴隨旺盛的西南風再度影響全台。屆時西半部地區及東半部山區將成為降雨熱區，不僅容易出現短暫陣雨或雷雨，更有機會出現局部大雨或短延時豪雨。由於降雨時間長且雨勢猛烈，低窪地區民眾應提早做好防汛準備，行經山區路段也需特別注意落石與坍方。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

快訊／7縣市明雨量達停班課標準 降雨趨緩時間曝光

7縣市山區明達停班課標準 氣象署示警：最強大雨還沒來

大雨狂灌「全台紫爆」6/9停班停課資訊一次看

