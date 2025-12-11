快訊／9項減稅一次看！明年報稅五大族群最有感 租屋族、育兒家長必存

財經中心／李宜樺報導

財政部宣布「9項減稅有感」新制，免稅額與長照扣除全面加碼。房租支出與幼兒學前扣除上調，租屋與育兒族群報稅負擔明顯減輕。（圖／財政部提供）

報稅族有福了！財政部今（11）日公布最新所得稅制調整，確定明年起將推出「9項減稅有感」措施，從免稅額、標準扣除額、薪資扣除額到長照與房租等特別扣除，全線上修。官方強調，這波調整將讓國人報稅更輕鬆，減稅效益全面擴大至中低所得與育兒、長照族群。

免稅額同步上修 長者享更高保障



根據財政部公告，115年度（2026年5月報稅）一般免稅額從9.7萬元調高至10.1萬元，年滿70歲以上長者則從14.55萬元上調為15.15萬元。官員表示，這是依據CPI自動調整機制，反映物價上漲壓力，也兼顧長者生活需求。

標準扣除與薪資扣除齊加碼 中產族最有感



單身者標準扣除額從13.1萬元上修至13.6萬元，有配偶者從26.2萬元提高至27.2萬元。薪資所得及身心障礙特別扣除額亦同步調高至22.7萬元，讓上班族與身障族群可實際減稅。

房租與幼兒扣除改制 家庭減壓更明顯



房租支出正式由列舉項目改為特別扣除額，且上限從12萬元一口氣拉高至18萬元；「幼兒學前」特別扣除則擴大適用至6歲、取消排富，第1名子女可扣15萬元，第2名及以上子女則高達22.5萬元。

長照扣除創新高 明年再上路



財政部也宣布，明年報稅起「長期照顧」特別扣除額將由12萬元提高至18萬元，進一步減輕長照家庭經濟負擔。每人基本生活費也預估從21.3萬元再上調，確保納稅者的基本生存權。

9項減稅有感 繳稅更輕鬆



財政部統計此次共九項調整：一般免稅額、長者免稅額、標準扣除額（單身、已婚）、薪資所得、身障扣除、長照扣除、房租支出與幼兒學前扣除，全數上修。官方強調，這是政府持續優化所得稅制、回應民眾生活成本壓力的重要步驟。

