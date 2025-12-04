快訊／9-10月發票中獎清冊曝！他麥當勞花38元爽中千萬

財政部公布114年9-10月統一發票特別獎、特獎中獎清冊。（示意圖／東森新聞）





是你嗎？民國114年9-10月期統一發票開獎，共創造11位千萬得主。財政部今（4）日公布千萬特別獎及200萬特別獎中獎清冊，其中消費金額最低的幸運兒，僅在麥當勞花38元就抱回千萬。

9-10月期統一發票於上個月25日開獎，千萬特別獎獎號「25834483」，200萬特獎獎獎號「46587380」。財政部表示，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領千萬特別獎及200萬特獎的中獎發票，分別為11張及18張。

根據財政部公布11位千萬得主消費明細，7-ELEVEN超商共開出2張千萬發票，分別在北市信義宏泰門市消費64元購買飲品，以及在桃園龜山新九揚門市消費274元買食品。另外全家、全聯也分別開出2張和1張千萬發票。最幸運的莫過於麥當勞消費者，在高雄麥當勞明誠店花38元，就成千萬富翁。

財政部公布11位千萬得主消費明細。（圖／財政部）

財政部表示，114年9-10月期發票領獎期間為114年12月6日至115年3月5日，使用載具儲存雲端發票且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領獎項，並可免繳印花稅，提醒中獎人記得於該期間內領獎，千萬別和財神爺擦身而過。

