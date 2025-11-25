快訊／9、10月統一發票開獎了！完整獎號一次看
開獎啦！統一發票114年9、10月獎號今（25）公布，千萬元特別獎號碼為25834483。特獎200萬元為46587380。另3組頭獎號碼為41016094、98081574、07309261。
提醒民眾，領獎期間自114年12月6日起至115年3月5日止。
9、10月統一發票獎號
特別獎（新台幣1000萬元）
25834483
特獎（200萬元）
46587380
頭獎
41016094、98081574、07309261
頭獎
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元
二獎
同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元
三獎
同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元
四獎
同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元
五獎
同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元
六獎
同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元
（封面圖／東森新聞）
