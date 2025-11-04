快訊／911後主導全球反恐戰！美「最有實權副總統」錢尼辭世 病逝享壽84歲

美國前副總統迪克．錢尼（Dick Cheney）病逝，享壽84歲。他在小布希政府任內主導全球反恐戰，被譽為美國史上最具權勢的副總統之一。（翻攝自X / New York Post）

美國政壇傳來重大消息！被譽為「美國史上最有實權副總統」的迪克．錢尼（Dick Cheney）辭世，享壽84歲。據CNN報導，錢尼於今（4日）因肺炎與心血管疾病併發症過世，臨終時家人陪伴在側，畫下傳奇政治生涯的句點。

從國防部長到副總統 歷經冷戰結束與波灣戰火

錢尼出身懷俄明州，長期深耕共和黨政治圈。他於1989年獲老布希總統任命為美國國防部長，主導美軍戰略轉型，見證蘇聯解體與柏林圍牆倒塌等歷史時刻。1991年波斯灣戰爭期間，他是關鍵策劃者之一，被視為冷戰後美軍強勢回歸的幕後推手。

1993年短暫退出政壇後，錢尼於2000年再度回歸，搭檔小布希出任副總統，開啟另一段影響深遠的政治篇章。

911事件後主導反恐戰 被譽為「影子總統」

2001年911恐怖攻擊震撼美國，錢尼隨即主導全球反恐行動，推動阿富汗與伊拉克戰爭等軍事決策。他在白宮內部權勢龐大，被媒體形容為「影子總統」、掌控美國國安核心的關鍵人物。

在錢尼任內，美國國安政策大幅轉向強硬，包括推動「先發制人」戰略與加強情報監控，為美國21世紀初的外交與軍事格局奠下基礎。

家人陪伴走完最後一程 美國政壇紛紛致哀

錢尼家屬發表聲明指出，錢尼離世時妻子琳恩（Lynne Cheney）、兩名女兒及家人都在身旁。聲明中形容他是一位「堅定、冷靜、深具影響力的領導者」。

美國各界政要聞訊後紛紛表達哀悼，稱他為「定義美國國家安全時代的靈魂人物」。

