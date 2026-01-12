快訊／99%人不知！錢幣邊緣「刻痕」藏大秘密！原來是為了防「偷吃」

財經中心／師瑞德報導

每天用的硬幣邊緣為何有「鋸齒」？這可不是為了止滑！原來最早的圓形硬幣是物理法則產物，好滾動又耐磨。但邊緣刻痕竟是「牛頓」發明的！當年為了防止不肖人士偷削金屬變賣，牛頓引進機器鑄幣加上刻痕，讓「剪邊」行為無所遁形，這招防偽術沿用至今300年。（圖／記者師瑞德攝影）

大家每天買東西、搭捷運都會用到的硬幣，你有仔細觀察過它嗎？為什麼全世界的硬幣大多是圓的？而且手指一摸，邊緣還有一圈「鋸齒狀」的刻痕，這到底有什麼功能？其實這背後藏著大學問！原來這個設計跟發現地心引力的牛頓有關，而且最早是為了防止有人「偷刮錢幣」發大財！

硬幣為何是圓的？竟是「物理法則」決定

首先，為什麼硬幣不做成三角形或正方形？根據歷史學家研究，最早的圓形硬幣出現在西元前7世紀的土耳其西部（呂底亞王國）。當時技術沒那麼好，金屬加熱融化後自然變成球狀，敲打後就成了圓餅形，這完全是「物理法則」下的自然產物。

但到了現代，圓形設計被保留下來，其實是因為「超級方便」！圓形硬幣好滾動、好堆疊，還不容易磨損。日本造幣局也認證，圓形硬幣丟自動販賣機最順手。不過也是有例外啦，像英國的20便士就是七邊形，1英鎊甚至是十二邊形，相當有個性。

邊緣刻痕超重要！牛頓出招防「剪邊」

至於硬幣邊緣那圈摸起來粗粗的「刻痕」，可不是為了好看或止滑，它的誕生竟然是為了「防盜」！

在古代，金幣銀幣本身就是貴金屬做的，價值很高。當時有不少貪心的人，會偷偷把硬幣邊緣「削」掉一圈薄薄的金屬，積少成多拿去變賣，而被削過的硬幣雖然變小了，但還是照樣在市面上用。這種行為叫做「剪邊」，搞得當時錢幣價值大亂。

這時候，大名鼎鼎的物理學家牛頓出手了！他在1696年擔任英國造幣局局長時，為了整治這種亂象，推動了「大重鑄」改革。他引進機器鑄幣，並強制在硬幣邊緣加上規則的刻痕。這樣一來，只要有人想偷刮金屬，邊緣的花紋就會被破壞，一眼就被識破！從此，「剪邊」行為無所遁形，這一招也一直流傳至今。

為何有些硬幣「光溜溜」？真相是太便宜

雖然現在硬幣大多不是貴金屬做了，但刻痕設計還是被留下來，主要為了防偽以及讓視障朋友用觸覺辨識。

眼尖的民眾可能會發現，怎麼有些硬幣邊緣是平滑的？像是美國的1美分、歐元的1分、2分，還有日本的1日圓、5日圓等。原因很簡單，就是「成本考量」啦！面額太小的硬幣，鑄造成本能省則省，自然就不用那麼費工去刻鋸齒囉。

下次拿到硬幣時，不妨摸摸看邊緣，感受一下這流傳三百年的「牛頓防偽術」吧！

