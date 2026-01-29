快訊／9cm性侵擄殺馬國女大生…勒屍「心臟灌氣」判決大翻盤！4度逃死刑

記者簡榮良／高雄報導

每次宣判都是掀開家屬結痂的傷口，提醒著女兒是怎麼死的！5年前，馬國鍾姓女大生就讀長榮大學，正值生理期第三天，遭9公分柱狀體侵入並帶入大量空氣，擄殺性侵，解剖心臟充滿氣體，死法淒慘。兇嫌梁育誌不顧死者生前哀哭喊「有話好好說，不要這樣」，殘忍行徑被3度判死；未料，高分院二度撤銷發回更審，要求查明「有無教化矯正可能性」，再度折磨死者爸媽崩潰：「什麼都為被告想，那我們受害者呢？誰想過我們」。今（29）日上午9時10分更二審視訊宣判無期徒刑，算一算已經4度逃過死刑！

兇嫌梁育誌殘忍行徑被3度判死；未料，高分院二度撤銷發回更審，要求查明「有無教化矯正可能性」，今日更二審宣判。（圖／翻攝畫面）

去年1月，更一審合議庭法官認為梁育誌「性衝動＋暴力犯罪」再犯風險高，認有不得已必須剝奪梁育誌生命，使其永久與世隔絕之必要，一致決，判處他死刑，褫奪公權終身，成為釋憲後判死首例。

量刑意見中提及，梁育誌案發前並非走投無路，與家人同住、生活無虞，車貸也有家人協助，且持有職業大客車駕照具謀生能力與工作機會，卻因一心追求高薪主動離職，最終親手將自己推入經濟困境。梁育誌自認「車貸還不出來、生不如死，死前不想留下遺憾，不如試一下刺激的」才犯下擄殺性侵案。

梁育誌自認「車貸還不出來、生不如死，死前不想留下遺憾，不如試一下刺激的」才犯下擄殺性侵案。（圖／翻攝畫面）

沒想到3個月後、去年4月，事件扭轉又扭轉，家屬的心大洗三溫暖。最高法院表示，教誨師認為梁育誌「有矯正」可能性，法院應詳細審酌監所教化師意見，查明「有無矯正可能」，以及應釐清他先有性侵犯意再殺人，還是先有殺人犯意再性侵？因此撤銷更一審判決，再度發回高雄高分院更審，今日更二審判決出爐，死刑改判無期徒刑。

視訊畫面中的梁育誌身穿米白色襯衫，戴綠色口罩及標配黑框眼鏡，聽聞法官改判無期徒刑，接連說了好幾個「謝謝」，雀躍離席，對死者家屬無疑又是一大重擊。

這些日子家屬熬過多少沒人懂夜晚。判決書中大篇幅列出被害人父母血淚的控訴，「人家說節哀順變，都是騙人的，當自己骨肉分離，就知道那是什麼滋味」，女大生父親喪女後，靠酒精麻醉自己，希望維持判死。

馬國女大生來台灣求學卻魂斷異鄉，監視器拍下最後身影。（圖／翻攝畫面）

媽媽則哭斷腸，不斷自責鼓勵女兒來台求學，是自己將女兒送上死路，每次來台出庭都是心理虐待，「如果我女兒第一時間就斷氣沒受很大痛苦，我或許還可以接受，但她卻被暴打凌虐勒死」，悲鳴問道：不懂為什麼被告犯的罪卻是我要承擔？你們只想被告的情緒，被告需要心理輔導，什麼都為被告想，那我們受害者呢？誰想過我們？

事發地因此憾事，每40公尺點亮一盞路燈，附近商家感嘆：「是遇害女大生照亮這段路」。（圖／翻攝畫面）

長榮大學曾回應，尊重判決，不會過問家屬想法，已加強校安機制並提供載送服務。而事發地因此憾事，每40公尺點亮一盞路燈，附近商家感嘆：「是遇害女大生照亮這段路」。

不管判決如何，死者父母的傷口遲遲無法結痂。（圖／翻攝自臉書）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

