快訊／AI估值疑慮升溫！道瓊急殺近600點 科技股重挫

財經中心／程正邦報導

AI估值疑慮升溫！道瓊急殺近600點，科技股重挫。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

道瓊急殺逾599點 市場緊盯輝達財報與就業數據

美股週二（18日）開盤後賣壓持續擴大，科技股延續前一日的領跌走勢，主要指數全面走弱。市場對人工智慧（AI）類股估值過高的疑慮再度升溫，加上聯準會（Fed）短期內降息機率轉弱，使投資情緒更為脆弱。投資人降低風險曝險，資金流向避險資產，全球股市同步承壓。

截至台北時間週三（19日）凌晨零時許，美股盤中主要指數表現如下：

* 道瓊工業指數下跌 588.62點，跌幅約 1.26%，暫報 46,001.62 點。

* 那斯達克綜合指數下跌 400.11點，跌幅約 1.76%，暫報 22,307.96 點。

* 標普 500 指數下跌 81.86點，跌幅約 1.23%，暫報 6,590.45 點。

* 費城半導體指數下跌 189.95點，跌幅約 2.83%，暫報 6,515.79 點。

AI估值疑慮升溫！受財報前夕的獲利了結賣壓影響，輝達盤中股價下跌 3.21%。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

台積電ADR、輝達承壓 科技巨擘遭調降評等衝擊

在科技股普遍修正下，全球晶片代工龍頭台積電ADR（TSM-US）股價也受到拖累，盤中下跌 2.33%，暫報每股 275.43 美元。

市場焦點所在的AI晶片巨頭輝達（NVDA-US）在週三盤後即將公布最新財報，被視為檢驗AI類股估值能否站穩的關鍵觀察點。受財報前夕的獲利了結賣壓影響，輝達盤中股價下跌 3.21%，暫報每股 180.61 美元。選擇權市場隱含，輝達股價在財報後可能出現約 7% 的劇烈波動。

此外，科技巨擘股價持續承壓：亞馬遜（AMZN-US）盤中下跌 3.33%，微軟（MSFT-US）也跌約 3.59%，主要因為近期遭券商調降評等。不過，蘋果（AAPL-US）則因新款手機在中國市場銷量強勁增長，股價一度逆勢上漲 0.71%，目前盤中震盪0.16%。

台積電ADR受大盤影響，盤中重挫2.01%。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

分析師警告：技術面轉空 現金水位亮起「賣出訊號」

技術面方面，標普500指數週一已跌破關鍵的50日均線，技術面出現轉空訊號。市場分析師指出，當前的回調可能演變為至少10%的全面修正。

美銀（Bank of America）全球基金經理人調查更指出一個警訊：投資人平均現金水位降至 3.7%，這一水準自2002年以來僅出現20次。美銀策略師Michael Hartnett警告，過低的現金水位在歷史上通常是股市即將下跌的「賣出訊號」，預期在之後一至三個月內，股市可能走弱。

分析師Eric Bleines指出，市場關鍵在於「輝達財報後，這波下跌是否會延續」，而這將決定市場是短暫休整，還是走向更深度的修正。市場目光目前正轉向週三輝達的財報，以及週四（20日）因政府停擺而延遲公布的9月非農就業報告，這些數據將對聯準會的未來政策方向至關重要。

