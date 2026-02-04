快訊／AI恐慌潮來襲？美股開盤大廠超微「跌破12％」

財經中心／倪譽瑋報導

全球估值最高的AI新創公司之一「Anthropic」先前引發市場恐慌，其針對企業內部而開發的AI工具，可能大大剝奪傳統軟體服務商的獲利。科技股上還有輝達（Nvidia）被爆料H200晶片出口仍卡關、超微（AMD）財測不夠強，盤前一度大跌。今（4）日美股開盤，超微一度暴跌12.13%。

先前Anthropic掀起一波震盪，該公司的AI工具主打「安全、可靠、可控」，如今進一步搶占企業現場，其「Claude Cowork」推出11款全新外掛程式，旨在處理內部繁瑣的法律等流程；此外，公司也正進行新一輪的融資談判。會引發數據分析、專業服務、軟體類股市場恐慌，若AI成功讓企業內部穩定自動化，將奪走多數傳統軟體服務商的獲利。

聚焦到其他科技股，金融時報揭露，雖然美國總統川普表示放行輝達向中國出口H200晶片，但其實出口前的國安審查仍卡關「國務院百般刁難」。另外，超微公布2026第一季度財測，只有98億美元，雖然高於市場預期的93.8億美元，但營收將呈現季減，較難滿足AI熱潮下的期待。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲259.48點或0.53%、標普500指數下跌4.12點或0.06%、那斯達克綜合指數下跌124.04點或0.53%、費城半導體指數下跌148.32點或1.86%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌1.48美元或0.82%；指標美股蘋果（AAPL）上漲6.35美元或2.36%。另外，超微（AMD）下跌29.38美元或12.13%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

