快訊/AI教主黃仁勳今年5度訪台！ 感恩節前現身花娘小館 四平街買蜜餞

2025年11月19日，輝達執行長黃仁勳出席在華府舉行的美國-沙烏地阿拉伯投資論壇，聆聽美國總統川普的演講。美聯社



輝達執行長黃仁勳感恩節前來台灣促進經濟消費！今天已有網友在黃仁勳愛店台北花娘小館，直擊捕獲「野生」AI教主，黃仁勳也現身台北四平街買蜜餞。

據了解，這趟行程為黃仁勳私人行程，連輝達內部都不知情，因此也不清楚黃仁勳接下來是否有公開行程，但黃仁勳知名度太高，立刻被網友直擊。網友Christina Chan在臉書直呼幸運，居然碰到 5 兆男，剛下飛機就來吃飯。

台積電11/8在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳也應邀參加，是首度有大客戶參與台積電運動會，如加上今天的私人行程，黃仁勳等於今年已經來台灣五次，這次屬於私人行程，換言之，黃老闆終於可以開心的在夜市趴趴走了。

