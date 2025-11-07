快訊／AI教父飛抵台南 直奔台積電台南廠！黃仁勳：業績很強、專程來鼓勵台積電加加油!

黃仁勳來台。資料照，李政龍攝



AI教父輝達執行長黃仁勳今天下午再度飛抵台灣，下機後直奔台積電台南3奈米廠。黃仁勳近期行程馬不停蹄，這次旋風返台，黃仁勳表示，主要是業績表現非常強勁，這次來是要鼓勵晶圓代工合作夥伴「要加油加油!」他透露，這次可能還是沒有時間去夜市，參加完運動會後就要回家了，因為已經旅行三周，實在非常想念家中的小狗狗。

黃仁勳一下飛機就自爆行程，透露這次訪台只有1天半的行程，他會在台南待5個小時，然後就直奔台北，明天會去台積電新竹運動會，隨後就要回家，也沒時間去逛夜市，因為他已經在外旅行3周了，非常想念家裡的小狗。

護國神山台積電運動會明天將在新竹登埸，黃仁勳風塵僕僕7日就抵台，準備8日一早參加台積電運動會。據了解，除台積電運動會外，黃仁勳也將参觀台積電台南3奈米廠。

黃仁勳近期堪稱超人行程爆滿，上周才赴南韓與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起大吃炸雞、喝啤酒，此次特地來台首度參與台積電運動會，對外宣示與台積電的深厚情誼。

AI泡沫話說再起，黃仁勳再次說明，AI科技是很有效率，需求非常強勁，因此不同於過往網際網路泡沫的情況，輝達現在要做的事情就是抓緊機會。

