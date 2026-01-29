快訊／AI教父黃仁勳來了！傳班機已從深圳起飛 估12:45抵台

財經中心／李宜樺報導

輝達執行長黃仁勳自深圳起飛，預計中午12時45分抵達台灣，行程動向成為市場焦點。（圖／貿協提供）

AI教父黃仁勳來了，行程牽動台灣科技圈神經。最新消息指出，輝達執行長黃仁勳自中國大陸深圳起飛，預計今（29）日中午12時45分抵達台灣，這趟來台不只時間點敏感，後續行程更被市場解讀為牽動兆元等級投資布局的關鍵時刻。

黃仁勳班機 傳已自深圳起飛抵台

黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。

兆元宴與北士科案成焦點

除了產業行程，外界高度關注的，還包括是否與台北市長蔣萬安同框、以及北士科合作案是否正式拍板。北市府去年完成與新光人壽T17、T18合意解約後，即對外釋出將在農曆年前與輝達完成簽約的訊號，而黃仁勳選在此時抵台，也讓市場普遍解讀為關鍵節點已近。

北市府內部已規畫至少兩套方案與輝達討論，除實地走訪北士科基地外，蔣萬安也曾透露，將安排黃仁勳參拜在地土地公廟、品嘗士林夜市小吃，展現台北在地特色，爭取輝達對未來研發與總部布局的長期承諾。對於是否同框、何時簽約，蔣萬安日前僅低調回應行程尚未定案，但會持續與輝達保持密切聯繫。

