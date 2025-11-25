快訊／AI晶片戰重燃！那指費半受壓回檔 道瓊強勢上揚逾300點

財經中心／程正邦報導

AI晶片戰開打！那指、費半受壓回檔，道瓊強勢上揚逾300點。（圖／翻攝Yahoo!股市）

道瓊突破整理格局上漲 那指費半因AI競爭壓力回落

美股今天（25 日）主要指數呈現漲跌互見的震盪格局。在多項延後公布的經濟數據出爐後，市場焦點轉向企業層面的 AI 晶片競爭以及聯準會（Fed）12 月的利率走向。

至截稿前（台北時間周三凌晨1時）：

* 道瓊工業指數上漲 358.17 點或 0.77%，暫報 46,806.44 點。

* 標普 500 指數上漲 16.55 點或 0.25%，暫報 6,721.67 點。

* 那斯達克綜合指數下跌 51.18 點或 0.22%，暫報 22,820.82 點。

* 費城半導體指數重挫 117.87 點或 1.76%，暫報 6,585.33 點。

廣告 廣告

受Meta採購 Google 的 AI 晶片影響，NVIDA今天重挫逾4%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

晶片競爭情勢再評估 Alphabet衝高、輝達承壓

今日市場焦點集中在科技巨頭的 AI 晶片戰升溫。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 盤中股價上漲 1.28% 至每股 319.86 美元，主因報導指出 Meta Platforms (META-US) 正在洽談投入數十億美元採購 Google 的 AI 晶片。隨著 Google 推出更先進的張量處理器（TPU）和新版大型語言模型 Gemini，市場重新評估其挑戰晶片龍頭輝達（NVDA-US）的可能性。

AMD跌更慘，股價跳水逾7%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

受此消息衝擊，輝達 (NVDA-US) 股價承受壓力，盤中跌勢明顯，重挫4%；而超微（AMD-US）也同步回落，跌幅來到7.24%。晶片競爭情勢的再評估，也導致費城半導體指數下挫超過 1.7%。儘管如此，巴黎資產管理公司 Prevoir Asset Management 全球基金經理 Fares Hendi 仍認為，Google 進入 AI 晶片市場屬於「健康競爭」，突顯相關領域的巨大成長潛力。

特斯拉FSD核准遭疑 台積電ADR則下跌1.65%

電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價下跌 0.84%，原因是負責歐洲車輛核准作業的荷蘭監管機構 RDW，公開否認特斯拉關於其全自動駕駛系統（FSD）在歐洲核准進度的聲明，引發市場對 FSD 業務歐洲進程的疑慮。台積電ADR則下跌1.65%，盤中股價來到279.93美元。

更多三立新聞網報導

辦媒體助民眾黨選舉？館長要10億內幕曝光 小粉紅：你沒這個價

霸凌輕生＋空姐猝逝！勞動部長洪申翰上任周年親揭「拆彈」幕後

失業男「扮亡母」3年！爽領近200萬年金 8旬老母慘淪木乃伊

世棒12強奪冠周年！愛爾達「連播365天」 霸氣承諾達成萬人讚爆

