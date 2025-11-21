快訊／AI泡沫之際「聯準會大佬說話了」 美股開盤4大指數一度齊漲

財經中心／倪譽瑋報導

被視為「聯準會第三把交椅」的紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯，喊出勞動市場有風險，近期聯準會應有降息空間。（圖／翻攝自FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK）

上個交易日美股大盤4大指數均收跌，雖然被視為AI科技龍頭的輝達財報優異、非農就業數據帶來驚喜，但市場對於AI泡沫、聯準會（Fed）降息疑慮的擔憂仍在。不過稍早聯準會三把手「放鴿」，市場對降息預期提高，大盤走勢以及本次交易日科技股是否回彈？值得留意。今（21）日美股開盤，4大指數一度上漲。

輝達於台灣時間20日清晨公布的最新財報，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期，由於上季（8至10月）營收暴漲62％；執行長黃仁勳更喊出晶片需求「超標」。而因美國政府關門而延遲的9月非農就業報告出爐，新增就業11.9萬人，遠超道瓊預期的5萬，但失業率升至4.4％與疫情前幾年相當。

美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）被視為聯準會第三把交椅，今日他提出，勞動市場其實是降溫的，就業轉弱帶來的風險高於通膨升溫，聯準會近期還是有降息的機會，也將確保不會造成嚴重通膨。他的話被解讀是放鴿，根據芝商所 (CME) FedWatch工具顯示，聯準會12月降息1碼的機率破70％。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲210.30點或0.46%、標普500指數上漲25.83點或0.40%、那斯達克綜合指數上漲120.76點或0.55%、費城半導體指數上漲4.48點或0.07%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌2.40美元或1.33%；指標美股蘋果（AAPL）上漲1.55美元或0.58%。另外，台積電ADR（TSM）下跌4.53美元或1.63%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主。

