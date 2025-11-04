快訊／AI熱潮驟降！美股全面走跌 大摩高盛：股市恐回檔20%

財經中心／程正邦報導

美股今天全面走跌，大摩、高盛警告：股市恐回檔20%。（圖／翻攝YAHOO!股市）

華爾街「黃金雙雄」預警：未來兩年股市恐重挫 10%至 20%

美股主要指數今（4）日開盤後延續跌勢，並遭遇市場恐懼情緒籠罩。此前，華爾街兩大投資銀行高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）的高階主管已紛紛向投資人發出嚴正警告。

根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（David Solomon）在香港的國際金融領袖投資峰會上表示，預計在「未來 12 到 24 個月內，股市可能會出現 10% 到 20% 的下跌」，強調市場在長期上漲後的回調是正常現象，目的是讓投資人重新評估價值。

摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）也呼應此觀點，認為投資人應將週期性的 10% 至 15% 回調視為「健康的趨勢」，而非宏觀經濟危機的跡象。兩位華爾街巨頭的觀點，與國際貨幣基金組織（IMF）、美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）等對目前股票「估值過高」的擔憂不謀而合。

儘管Palantir (PLTR)第三季財報優於市場預期，但股價仍遭遇重挫。（圖／翻攝YAHOO!股市）

美股盤中最新數據（截至台灣時間 5 日凌晨1時）

受到獲利了結與市場避險情緒升溫影響，美股四大指數在盤中時段大多呈現下跌或微幅反彈，但科技股壓力尤為明顯，費城半導體指數跌幅仍大：

道瓊工業指數 47,166.64點，下跌 170.04點或 -0.36%；

那斯達克指數 23,542.65點，下跌 303.96點或 -1.23%；

標普 500 指數 6,801.48點，下跌 50.49點或-0.74%；

費城半導體指數 7,119.44點，下跌 151.52點或 -2.08%。

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA)，盤中跌逾2%。（圖／翻攝YAHOO!股市）

個股焦點：AI熱度降溫 Palantir暴跌超 9%

在個股方面，AI 概念股的回檔尤為顯著，市場對 AI 估值是否過高的疑慮加劇：

Palantir (PLTR)：儘管這家大數據分析公司公布第三季財報的營收和利潤皆優於市場預期，甚至上調全年展望，但股價仍遭遇重挫，盤中一度暴跌逾 9%，目前跌 7.56%。

輝達 (NVDA)：作為 AI 晶片龍頭，股價仍面臨壓力，盤中跌幅約 2.51%。

超微 (AMD)：在公佈財報前，股價亦受整體科技股拖累，一度下跌超過 4%，目前跌 1.20%。

台積電 ADR (TSM)：盤中同樣下挫約 2%，與費半指數走勢一致，目前跌 1.49%。

亞馬遜 (AMZN)：由於雲端運算服務（AWS）與 OpenAI 簽署合作協議的利多消息支撐，股價表現相對穩定，甚至一度逆勢小幅上漲，目前則跌 0.76%。

市場專家表示，在經歷一波 AI 驅動的強勁漲勢後，目前的修正可能是必要的「健康回檔」，但提醒投資人不必過度恐慌，AI 仍將是長期市場的支柱。

台積電ADR股價也受到大盤壓力，向下修正。（圖／翻攝YAHOO!股市）

