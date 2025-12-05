快訊／AI賺翻！鴻海前11月狂撈7.2兆 雲端機櫃賣瘋了

財經中心／師瑞德報導

鴻海發威！11月營收狂掃8,443億元，年增逾25%創同期新高；累計前11月更衝破7.2兆元，寫下歷史最強紀錄！受惠AI機櫃出貨大爆發，雲端與元件表現亮眼。展望Q4傳統旺季，鴻海看好AI熱潮延續，營運能見度佳，全年表現備受期待。（圖／鴻海提供）

鴻海精密工業股份有限公司（2317）今（5）日公布2025年11月營收為新台幣8,443億元，雖較10月略減5.74%，但年增幅達25.53%，創下歷年同期最高紀錄（次高為2020年11月的6,814億元）。累計2025年前11月合併營收則達7兆2,369億元，較去年同期成長16.63%，同樣改寫歷年同期新高紀錄。

AI驅動雲端與元件業務年增亮眼

從產品類別來看，鴻海11月營收年增顯著，主因來自雲端網路產品與元件及其他產品類別的強勁成長。

其中，雲端網路產品類別受惠於AI機櫃出貨持續成長，推升年增表現。元件及其他產品類別則因主要零組件需求擴大，亦呈現亮眼年增動能。相較之下，消費智能產品類別雖拉貨動能優於去年，但受匯率影響，整體年增持平；而電腦終端產品類別則略為衰退。

若從月增變化觀察，11月雖整體營收略為下降，主要受前一月節慶拉貨基期墊高影響，使消費智能產品類別呈現月減。而元件及其他產品類別則在零組件拉貨強勁帶動下，月對月顯著成長，抵銷部分跌幅。電腦終端產品與雲端產品則整體持平。

前11月營收突破7.2兆元 年增逾16%創歷史同期新高

截至11月底，鴻海2025年累計營收為7兆2,369億元，較2024年同期的6兆2,051億元成長16.63%，為歷年同期最佳表現。

營收主要由雲端網路產品類別與元件及其他產品類別貢獻，雙雙較去年同期強勁成長。電腦終端產品類別與消費智能產品類別則在匯率與市場需求影響下，表現持平。

第四季展望樂觀 AI應用成續航關鍵

展望2025年第四季，鴻海指出，AI機櫃出貨量仍持續放大，ICT產品亦已進入下半年傳統旺季。整體來看，公司對本季能見度優於前月，營運表現將與市場預期大致相當。不過，鴻海亦提醒，全球政經局勢與匯率變化仍可能影響後續表現，將持續密切關注相關風險因子。

