快訊／AIT台北辦事處收「可疑包裹」 刑事局防爆人員緊急出動

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）台北辦事處今（18）日上午收到一件來路不明的可疑包裹，因擔心涉及公共安全，隨即通報警方處理。內湖分局獲報後派員到場了解，並通知刑事局防爆小組前往協助檢視，所幸經確認後並非爆裂物。

美國在台協會（AIT）台北辦事處今（18）日上午收到一件來路不明的可疑包裹。（圖／翻攝 google街景圖）

警方初步了解，該包裹以紙箱包裝，外盒以英文註明收件對象為美國總統川普（Donald Trump）及臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg），內容相當可疑，AIT人員警覺怕是爆裂物並立即報警。刑事局偵五大隊防爆小組到場，打開後發現箱內僅裝有雜物與垃圾，並無爆裂物或危險物品。



更多FTNN新聞網報導

休假海釣竟成永別 35年資深警溺斃彰化伸港海邊

疑偷排汙水！基隆暖暖溪出現大量白色泡沫 環保局急拉攔油索

才閃電請辭就出事！ 前台南消防局長李明峯刀傷倒臥摩鐵急送醫

