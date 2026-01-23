快訊／「GO ALEX！」台北101今晚點燈應援霍諾德 賈永婕：一切準備順利

生活中心／賴俊佑報導

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）將於明(24)日上午9時挑戰徒手攀登台北101，由Netflix全程轉播，全球關注；台北101稍早宣布，今(23)日晚間18:00至22:00將點燈「GO ALEX！」，為霍諾德熱情應援。

台北101點燈應援「GO ALEX！」

台北101表示，美國知名攀岩家Alex Honnold將於台灣時間 1 月24 日(美國時間1月23日）挑戰徒手攀登台北101建築外牆，嘗試在沒有繩索的情況下，一口氣攀上101層。這場結合極限運動與城市地標的重大挑戰，將透過 Netflix 全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現，向世界同步播送。

為迎接 Alex Honnold 即將展開的徒手攀登行動，台北101將在 1 月 23 日晚間 18:00 至 22:00，於大樓建築外牆點亮「GO ALEX！」熱情應援。台北101以城市地標之姿，透過點燈打字向世界傳達支持與祝福，也邀請全球觀眾一同為這場備受矚目的歷史性挑戰加油喝采。

賈永婕為霍諾德打氣：We are cheer up him

霍諾德今(23)日上午在台北101大樓前拍攝花絮，吸引國內外遊客圍觀，紛紛為霍諾德加油，台北101董事長賈永婕則在遠處盯場，霍諾德拍攝一段落後，賈永婕特別向前打招呼，並對圍觀民眾大喊「We are cheer up him (我們為他加油)」，現場氣氛熱絡。

賈永婕向《三立新聞往》記者透露，明天活動一切已準備順利，至於明天會在哪裡看直播？賈永婕表示「我們會到處遊走看看」，《三立新聞網》週六也會以不同視角直播，敬請鎖定。

