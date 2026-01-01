快訊／AOA前成員珉娥驚傳元旦輕生！失去意識送醫獲救

南韓女團 AOA 前成員權珉娥驚傳元旦輕生。（圖／翻攝自IG@new.kma）





南韓女團 AOA 前成員權珉娥（권민아），在2026年元旦在社群平台坦承，自己曾做出極端行為，所幸在失去意識前被及時發現並獲救，消息曝光後，引發粉絲與網友高度關注。

新年第一天發文流露絕望

根據韓媒《SPOTV NEWS》報導，權珉娥1日在Instagram發布一篇長文，開頭寫下「再見了，對不起」，並表示「就算不相信我、盡情責罵也沒關係」，字句中流露出深深的自責與痛苦。她坦言，這段時間因不斷提及過往傷痛、反覆發文，連自己都處在「不正常的狀態」。

提及AOA爭議事件 坦言是自己毀了人生

她進一步提到，之所以選擇公開過去的爭議事件，是因為內心感到非常委屈，卻也因此「親手把自己的人生搞砸」。權珉娥直言，外界指責她「毀了那個團體」，她選擇承擔這樣的說法，也反省如果當初能再多撐一下，或許一切會有所不同。

文中她也向一路以來真心關心、愛護她的人表達感謝，同時也再度道歉，字裡行間充滿歉疚與自責，讓不少粉絲看了相當心疼。

2小時後再發文 透露失去意識被緊急救回

貼文發布約2小時後，權珉娥再度更新動態，透露自己「視線逐漸模糊，之後就完全失去記憶」。她坦言，若當時再晚一點被發現，恐怕真的會釀成無法挽回的結果，所幸最後有人聽見動靜，將她搖醒後救回一命。目前權珉娥 Instagram 上相關貼文已全數刪除。

出道經歷坎坷 近年風波不斷

權珉娥於2012年以女團 AOA 成員身分出道，憑藉〈短裙（Miniskirts）〉、〈心動（Heart Attack）〉等夯曲走紅，並曾跨足戲劇圈，演出《摩登農夫》、《醫療船》等作品。

她在2019年公開控訴，自己在團體活動期間，長期遭到隊長智珉霸凌，事件持續延燒後，智珉於2020年宣布退出團體。權珉娥近來雖與新公司簽下專屬合約，卻僅維持一個月便宣告解約，演藝之路再添波折。

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885



