快訊／AOA前成員珉娥驚傳元旦輕生

娛樂中心／許智超報導

珉娥今日傳出輕生，所幸後來發文表示自己獲救。（圖／翻攝自珉娥 IG ）

前韓國女團「AOA」成員的女星權珉娥，今（1）日元旦傳出輕生，所幸她後來又發文表示自己獲救，但也透露自己目前精神狀況不穩定，消息一出，令粉絲感到憂心。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

