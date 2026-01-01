快訊／AOA前成員珉娥驚傳輕生 前經紀公司發聲了

南韓女團 AOA 前成員權珉娥（권민아），在2026年元旦在社群平台坦承，自己曾做出極端行為。（圖／翻攝自IG@new.kma）





南韓女團 AOA 前成員權珉娥（권민아），在2026年元旦在社群平台坦承，自己曾做出極端行為，所幸在失去意識前被及時發現並獲救，消息曝光後，引發粉絲與網友高度關注。

元旦發文流露絕望

根據韓媒《SPOTV NEWS》報導，權珉娥1日在Instagram發布一篇長文，開頭寫下「再見了，對不起」，並表示「就算不相信我、盡情責罵也沒關係」，字句中流露出深深的自責與痛苦。她坦言，這段時間因不斷提及過往傷痛、反覆發文，連自己都處在「不正常的狀態」。

社群留言惡意多

近日，權珉娥在社群上遭到大量惡意批評與人生攻擊，甚至有虛假訊息流傳。她所屬的前公司MODEN BERRY KOREA發出聲明表示，公司正在搜集相關證據，對這些非法行為將採取強力法律手段。



公司同時澄清，雖然與權珉娥的合約已經到期並圓滿解約，但雙方仍維持良好關係。MODEN BERRY KOREA將繼續代理珉娥的行程與活動，也呼籲粉絲持續關注並支持她，同時希望外界能克制不實或惡意的評論。

承認AOA爭議事件

權珉娥表示，之所以選擇公開過去的爭議事件，是因為內心感到非常委屈，卻也因此「親手把自己的人生搞砸」。權珉娥直言，外界指責她「毀了那個團體」，她選擇承擔這樣的說法，也反省如果當初能再多撐一下，或許一切會有所不同。



文中她也向一路以來真心關心、愛護她的人表達感謝，同時也再度道歉，字裡行間充滿歉疚與自責，讓不少粉絲看了相當心疼。

2小時後再發文 透露失去意識被緊急救回

而權珉娥在貼文發布約2小時後，權珉娥再度更新動態，透露自己「視線逐漸模糊，之後就完全失去記憶」。她坦言，若當時再晚一點被發現，恐怕真的會釀成無法挽回的結果，所幸最後有人聽見動靜，將她搖醒後救回一命。目前權珉娥 Instagram 上相關貼文已全數刪除。

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



