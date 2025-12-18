快訊／Apink普美要結婚了！明年5月升格人妻 親筆信報告粉絲

Apink成員普美（左圖）將與「黑眼必勝」的Rado於明年5月完婚。翻攝NAVER、翻攝IG@__yoonbomi__

韓國女團Apink成員普美（尹普美）要結婚了！32歲的她，將與大她9歲的音樂製作人Rado在明年5月完婚，愛情長跑即將邁入第9年，戀情修成正果。

愛情長跑9年明年完婚

據《JTBC》今（18日）報導，兩人近期已敲定婚期，開始向周邊親友分享喜訊。兩人早在2016年透過「黑眼必勝」作詞作曲的Apink歌曲〈내가 설렐 수 있게〉（Only one）結下緣分，並在2017年發展為戀人，低調交往多年的小倆口，也在去年4月公開認愛。身為知名作曲家與偶像歌手的組合，獲得大眾滿滿祝福。

普美親筆信報告粉絲

普美以親筆信向粉絲報告結婚的喜訊。翻攝NAVER

而在新聞曝光後，普美也透過官方粉絲俱樂部公開親筆信，親自向粉絲報告即將結婚的好消息，「先透過新聞讓粉絲得知消息，心中感到非常抱歉。對我來說無比珍貴的Panda（粉絲名），我覺得應該由我親口、用真心來說明，所以才鼓起勇氣，一字一句寫下這封信。」

她接著寫道，「我決定與那位長時間陪伴在身邊、一起分享日常，不論開心或動搖時刻都彼此扶持的人，共度未來的人生。」並強調：「雖然沒想到會以這樣的方式說出口，但我真的很想先把心意傳達給像老朋友般的Panda們。」

她接著寫道：「未來也會如同以往，在自己的位置上不失責任感，努力成為更堅強的人。」並承諾：「今後無論作為Apink的一員，或是尹普美本人，都會以更好的活動回報Panda們。」最後向粉絲表達感謝：「謝謝你們，一直以來都很感謝，真的非常感謝。」而普美的經紀公司也已正式發布結婚聲明，確定5月的婚期。

普美經紀公司聲明全文

大家好，這裡是WITH US娛樂。

首先，對於長久以來關心並始終如一支持本公司旗下藝人尹普美的所有粉絲，致上最誠摯的感謝。

針對今日媒體報導的尹普美相關消息，特此發表官方聲明。尹普美預計將於明年5月，與長年陪伴在身邊的重要伴侶結為夫妻。也懇請各界給予即將展開人生新篇章的兩人溫暖祝福與支持。

婚後，尹普美仍將以Apink成員、演員及藝人的身分，持續展開各項演藝活動。未來也將以更加成熟且具責任感的姿態回到大家面前，回報始終給予力量與支持的粉絲。

謝謝大家。



