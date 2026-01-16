快訊／ATM臉部辨識「2族群」狂失敗！眾人哀號：真的掃不到 業者回應了

財經中心／王文承報導

一名女子就抱怨，自己近日到7-11領錢時，發現ATM啟用人臉辨識，但因身高僅147公分，怎麼站都掃不到，忍不住直呼「ATM在欺負矮子」（示意圖／PIXABAY）

台灣詐騙案件層出不窮，由於詐騙集團常派「車手」透過ATM提領贓款，部分銀行為了強化防詐機制，開始導入臉部遮蔽辨識技術。沒想到新措施卻引發民眾困擾，一名女子就抱怨，自己近日到7-11領錢時，發現ATM啟用人臉辨識，但因身高僅147公分，怎麼站都掃不到，忍不住直呼「ATM在欺負矮子」，貼文曝光後，引起網友熱議。

她ATM臉部辨識1原因狂失敗 眾人點頭哀號



金管會日前宣布，中信、國泰、永豐、兆豐及第一銀行已加入臉部辨識ATM的試辦行列，目前採取鼓勵方式，由各銀行自行決定實施作法，現階段以警示提醒為主，暫不會直接拒絕民眾提領，相關細節仍在研議中。

廣告 廣告

然而，一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，當天她到7-11準備領錢買晚餐，靠近ATM才發現需要進行人臉辨識。由於身高只有147公分，不論怎麼調整站姿都無法成功掃描，螢幕不斷跳出「請暫時移開遮住臉部的物品，即可繼續交易」的警語，讓她無奈吐槽ATM對身高較矮的人非常不友善，甚至連女兒都笑說：「媽媽，妳要長高一點才能來領錢。」

原PO也補充，當時她沒有戴帽子、口罩或任何遮蔽物，無論是正常站立、站遠一點，甚至刻意抬頭都試過了，最後只好整個人站得非常靠近ATM、雙腳踮起，身高大約到150至154公分左右，才終於順利通過辨識，讓她直言臉部遮蔽辨識機制實在讓人相當困擾。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示有相同經驗，認為系統設計需改善，「這種設計不只對矮的人不友善，坐輪椅的人怎麼辦？」、「我女友158公分都掃不到，想到就想笑」、「147路過，上次領還沒有這問題」、「我也卡在那邊很久，踮腳、低頭、左右轉才終於掃到」、「我155踮腳也不行，最後乾脆換下一間超商，真的很麻煩」。

也有網友幽默調侃，未來領錢恐怕要「自備道具」，「還好我不常用這台，不然可能要帶板凳去領錢」、「可以跟便利商店借梯椅」、「以後領錢要隨身帶小凳子了」、「可能真的要跟超商借椅子站上去」。

對此，《三立新聞網》記者致電詢問業者。業者表示，配合政府打擊詐騙政策，於部分ATM據點試辦AI臉部遮蔽防詐系統，主要用於防範詐騙集團車手於ATM提領不法款項，當系統偵測臉部遭遮蔽時將進行提醒。ATM鏡頭視角涵蓋範圍經考量不同民眾之身高及使用需求，民眾依畫面指示站立於正常位置即可完成辨識。

業者指出，針對民眾未能即時通過試辦中的AI防詐偵測機制，將持續蒐集民眾回饋並進行優化，另亦提供無障礙操作模式，協助輪椅族及行動不便者順利使用，望在兼顧交易安全的同時，持續提升民眾使用體驗。

更多三立新聞網報導

毛骨悚然！妹子租屋處出現「神祕牙套」嚇瘋報警 眾人揭1細節：查編號

別只顧吃喝玩樂！他曝赴日「1特別行程」CP值超高 價格驚呆眾人

天冷加班必備！好市多「1款神級粥」遭瘋搶 會員大讚：囤一箱放公司

曾是警界高層！退休棄安穩生活做「這1職業」 背後原因暖哭眾人

