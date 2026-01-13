快訊／Cheap反擊雷虎科 委任律師身份曝

財經中心／廖珪如報導

雷虎科技（8033）12日發出重訊指控網紅道Cheap近日發布影片「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東的金融操作工具，嚴重損害公司商譽及股東權益。將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。不過Cheap在回應時已說明，影片內容指的是雷虎生技而非雷虎科技。

如果仔細看Cheap影片，可以發現「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」中，Cheap提到雷虎科技的部分言論是稱讚的，導致這起有點「竹篙湊菜刀」的輿論戰隨即炎上，尤其Cheap訂閱數百萬，幾乎原本沒看過該影片的人都前去朝聖＋備份。

廣告 廣告

對此，Cheap剛剛發出文章指出「我已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長 宋重和律師處理，影片裡提到的增資、併購、績效，全部都是公開財報、新聞報導與法院判決，營運狀況本來就是可受公評的公共事務，不是發律師函就能叫人閉嘴。」Cheap強調：「我會積極應訴，法院見」

軍工股龍頭槓Cheap原因

這起事件源於雷虎科技2日發布重訊指出，YouTube媒體頻道Cheap近日發布影片「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東的金融操作工具，嚴重損害公司商譽及股東權益。將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。雷虎科技發出重訊公告，嚴正駁斥「套利工具」說法，強調雷虎科技為台灣上市合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。YouTube媒體頻道Cheap影片指控雷虎涉及「先個人買、再叫公司接盤」利益輸送情節，純屬惡意虛構。雷虎專注模型、無人載具及醫療器材的研發製造，絕非任何個人或機構的金融炒作工具。

Cheap委任前檢察官、重和國際法律事務所所長 宋重和律師處理。（圖／翻攝Cheap粉專）

Cheap委任前檢察官、重和國際法律事務所所長 宋重和律師處理。（圖／翻攝Cheap粉專）

Cheap委任前檢察官、重和國際法律事務所所長 宋重和律師處理。（圖／翻攝Cheap粉專）

更多三立新聞網報導

衛福部盼醫院統一聘外籍照護 洪申翰回應了！

一動作讓你多領60萬 勞動部發錢了！

熱門股／SpaceX 再部署7500顆衛星 台廠8強股價上太空

個股／關禁閉股價仍狂飆 華邦電目標價更新

