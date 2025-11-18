快訊／Cloudflare公告「全球當機原因找到了」陸續修復中

全球網站今（18）日晚間出現大規模當機，許多網站出現Cloudflare頁面存取問題錯誤的訊息。（圖／翻攝畫面）





全球網站今（18）日晚間出現大規模當機，許多網站出現Cloudflare頁面存取問題錯誤的訊息。Cloudflare公司表示，目前已經確定問題，服務陸續開始修復，但用戶可能還是會遇到比平時高的錯誤率，公司稍早在更新故障修復狀態中寫下「已經注意到、並在調查一個可能影響多個客戶的問題」。

Cloudflare公司公告發生連線異常問題，導致全球許多網站受到影響，全民普發一萬元的網站在當機當下也一度當機，數發部已在第一時間與Cloudflare官方聯繫，雙方正密切合作，研擬必要措施來加速恢復系統運作的穩定程度。

數發部強調，目前普發現金網站因Cloudflare連線問題偶有中斷的情形，但不會影響民眾領取普發現金的權益，請民眾保持耐心，如遇網站連線不穩情形，可在晚一點重新嘗試，或是改用ATM領現方式。

