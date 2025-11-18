快訊／Cloudflare大當機！X、ChatGPT全卡住 大量網站跳「500錯誤」網崩潰
今（18）日晚間，許多台灣網友紛紛反映大量網站突然無法連線，出現「Internal Server Error」「Bad Gateway」等錯誤畫面，包含社群平台X、ChatGPT、部分遊戲平台與常用工具網站都出現當機，讓眾多網友困惑：「是不是我網路壞掉？」事實上，這次狀況與Cloudflare多個節點異常有關，並不是使用者設備問題。
Cloudflare哪些節點出問題？災情為何全台大爆發？
今晚從7點左右開始，Downdetector上陸續出現全球用戶的回報。由於 Cloudflare是全球最大的CDN與網路防護服務之一，許多網站的流量都會經過它的節點，只要部分路由異常，就可能造成「某些人完全上不了，某些人正常」的情況。
Cloudflare在最新聲明中指出：「我們已意識到並正在調查一個可能影響多位客戶的問題，相關團隊正積極處理，後續將提供更多詳情。」根據官方頁面顯示，受影響的節點包括芝加哥、亞特蘭大、邁阿密、洛杉磯、瓜地馬拉等地，但目前尚不清楚這些區域更新是否與全球性中斷有直接關聯。
常用網站上不了！ 網哀嚎：是不是我網路壞了？
在台灣，災情則相當明顯，許多網友反映X頁面無法顯示、PTT Web版打不開、Dcard、Open AI、影音網站甚至英雄聯盟、Gamereactor等遊戲平台都出現斷線情況。不少人原以為是中華電信或家中Wi-Fi異常，也有人發現「開VPN就正常」，推測與某些Cloudflare節點（例如台北）路由不穩有關。
網友在PTT八卦板上討論，直呼「半個網路都炸了」「好多網站都進不去」「還以為是我家網路掛掉」，也有人表示自己常用的看片網站、工具網頁全掛，「剛吃完飯就當了」。
