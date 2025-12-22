快訊／Cosplay揹「60cm京都武士刀」徒步環島…引恐慌！下場出爐

記者簡榮良／新北報導

好衰，只能摸摸鼻子認了！1219北捷隨機殺人案釀4死11傷，模仿犯出籠，恐懼持續蔓延，各縣市繃緊神經。今（22）日中午，驚傳新北市九份老街出現一名身著日式變裝的男子，身背長達 60 公分的武士刀在山路遊蕩，引發大批遊客不安報案，7名警力上下包圍，將他依恐嚇公眾安全罪嫌移送法辦，稍早以5000元交保。據悉，男子來自台南，只是熱衷Cosplay；未料，徒步環島強碰北捷事件，有苦難言。

男子來自台南，只是熱衷Cosplay，身背長達 60 公分的武士刀徒步環島；未料，強碰北捷事件，有苦難言。（圖／翻攝畫面）

警方調查，該名 22 歲陳姓男子並無前科，自稱是一名「徒步環島愛好者」。他於11月19日左右從台南出發，一路南下屏東再由東部北上。19日下午，他身穿日式變形制服及劍道燈籠褲抵達九份投宿，今日上午11時許退房後準備繼續行程，不料其揹的60公分武士刀因造型醒目且刀頭尖銳，在九份山路徒步時嚇壞不少民眾，紛紛撥打110求助。

陳男受檢時態度配合，表示攜帶刀具純屬「個人審美興趣」，並非意圖攻擊。警方初步檢視發現，該刀具是陳男今年初於日本京都以約2萬6,000日圓（約台幣 5,500 元）購入。雖然刀刃長約 60 公分且未開封，但刀尖極為銳利，仍具備高度危險性與威脅感。

60 公分的武士刀背在身後，引發大批遊客不安報案，7名警力上下包圍，將他依恐嚇公眾安全罪嫌移送法辦，稍早以5000元交保。（圖／翻攝畫面）

瑞芳警方強調，雖然陳男宣稱是藝術裝扮與環島挑戰，但在社會治安高度敏感的時期，攜帶具殺傷力之物品於公共場所遊走，已嚴重影響公眾心理安寧並觸犯法網。警方除扣押該把武士刀送交鑑定其是否符合《槍砲彈藥刀械管制條例》規範外，全案也先行依恐嚇公眾安全罪移送基隆地檢署。稍早以5000元交保，環島半途進了警局，有苦難言。

