快訊／Energy書偉喜當二寶爸！ 愛妻謝京穎懷雙胞胎「甜曬一家四口全家福」

書偉和謝京穎即將升格人父人母。（翻攝自IG）

Energy成員書偉和女演員謝京穎結婚2年，今（18日）在2週年當天透過社群媒體向粉絲和親友報喜，兩人曬出與超音波的一家四口合照，大方公布即將升格人父人母，而且一次就迎來「雙馬寶」，謝京穎也甜喊：「相約明年春暖後見面吧」。

謝京穎全文如下：

我們家一次多了兩個新成員✌🏻

謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運🍀

給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福🫶🏻

相信有你們陪伴的未來

我們會變得更美好也充滿希望

帶著愛我們的大家給予的祝福與期待

相約明年春暖後見面吧

歡迎光臨 《張宅🏠》 我們的寶貝們🧡

#一次兩個雙馬寶🐴🐴

#年末最甜蜜的聖誕禮物🎁

