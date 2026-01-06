快訊／F-16夜航墜海！新婚飛官失聯 花蓮國軍805醫院接待命通知

社會中心／程正邦報導

F-16墜海，飛官辛柏毅上尉至今下落不明。（圖／IDF經國號FB提供）

空軍花蓮基地今（6）日晚間傳出重大飛安意外，一架機號 6700 的 F-16 單座戰機，在執行夜間戰術訓練任務時，於花蓮外海雷達訊號突然消失。軍方初步研判，該機疑似因電子系統故障導致飛行員產生「空間迷向」，失事前已啟動彈射跳傘。目前國防部已緊急成立搜救中心，協調海巡與搜救直升機前往失事海域展開全面搜尋。

辛柏毅上尉近日剛度完蜜月回營區執行任務，新婚妻子也在軍中服務。（圖／網友小陳故事多提供）

優秀飛官傳失聯：甫新婚蜜月歸隊僅兩天

失蹤的飛行員為辛柏毅上尉，他是空軍官校 108 年班畢業的精英成員，過去表現優異，目前任職於花蓮五聯隊。辛上尉近日才與同在軍中服務的妻子完成新婚蜜月返國，兩人恩愛深受同袍祝福。

據悉辛上尉結束長假後，歸隊僅兩天便投入高強度的夜間飛行任務。目前其眷屬已抵達基地，軍方正全力安撫並即時通報搜救進度。

空軍F-16驚傳墜機，花蓮國軍805醫院已接獲通知待命。（圖／翻攝Google maps）

專家初步鑑定：MMC 故障與空間迷向疑雲

根據軍方初步提供的雷達資料與通訊紀錄，這場意外可能與機上的「黑科技」出錯有關：軍方研判戰機疑似發生 MMC（模組化任務電腦） 故障，這類核心系統出錯可能導致儀表資訊混亂。

在夜間飛行且缺乏視覺參考點的情況下，系統故障易使飛官陷入「空間迷向」，在進入雲層後難以辨識姿態。研判辛上尉在關鍵時刻果斷啟動彈射座椅跳傘，目前搜救單位正根據彈射椅發出的定位訊號，鎖定海面目標進行救援。

醫院與軍方連動：805 醫院接獲「待命指令」

隨著搜救行動持續，後端醫療體系已進入高度警戒。花蓮國軍 805 醫院晚間證實，院方已接到軍方高層的待命準備通知，各科室醫療團隊隨時準備接手可能的傷患救治工作。

至於搜救現況，國防部應變中心指出，空勤總隊與海巡署已出動多艘艦艇與照明彈，正與時間賽跑，希望在黃金救援時間內尋獲辛上尉。

