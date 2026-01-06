快訊／F-16夜訓失事飛官疑跳傘失聯！行政院：已協同國防部立即前往搜救

記者詹宜庭／台北報導

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機進行例行訓練時，飛行員辛上尉在花蓮外海跳傘意外。（圖／資料照）

有關今（6日）夜間空軍花蓮基地一架F-16單座戰機進行例行訓練時，飛行員辛上尉在花蓮外海跳傘意外一事，行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓院長請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

廣告 廣告

空軍司令部晚間表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機，機號6700，晚間6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

總統府發言人郭雅慧指出，總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。

更多三立新聞網報導

全台躲不掉！本週「三段式變天」最凍剩5度、連4天嚴寒

新年度總預算還沒有付委！行政院呼籲：地方政府應請選區立委履行職務

冷到受不了！台電揭「取暖用品」省電攻略：睡前這動作最關鍵

騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了

