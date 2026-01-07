快訊》F-16夜訓失聯 空軍：曾三度呼叫跳傘、無法確認是否完成

國防部空軍司令部7日上午也召開記者會，說明目前搜救情況。 圖：翻攝空軍臉書

[Newtalk新聞] 空軍一架 F-16 戰機昨（6日）晚間執行夜間訓練時失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明事件經過。空軍表示，該機在返場途中高度持續下降，飛行員曾於無線電中三度呼叫「跳傘」，但目前尚未接獲個人求救信標訊號，仍無法確認是否完成跳傘，相關原因仍待進一步調查釐清。

空軍指出，失事機為第五聯隊F-16單座機，機號6700，由上尉飛行官辛柏毅駕駛，昨晚執行夜間飛行訓練，於晚間 6 時 17 分自花蓮基地起飛。昨日晚間7時29分，戰機在花蓮基地南面31浬、高度約1700呎處光點消失，空軍隨即成立應變中心，並派遣搜救兵力，協同海軍、空勤總隊及海巡署展開搜救行動。

空軍說明，根據戰管通話、雷達顯示資料以及長機錄影抄件，事發前兩機完成空戰訓練後，採基本編隊返場。19時27分30秒，二號機高度約7600呎、距花蓮南面40.4浬時，曾無線電呼叫「TWO LOST」，顯示編隊發生失散；19時 28分18秒，高度約4000呎時，二號機回報高度持續下降；19 時28分22秒，高度降至2600呎時，飛行員三度呼叫「跳傘」；19時28分30秒，高度約1700呎，雷達光點隨即消失。

在搜救進度方面，空軍表示，事件發生後即刻派遣 S-70C 直升機自松山起飛、C-130運輸機自屏東起飛，空勤總隊UH-60M自花蓮起飛，海巡署與海軍基隆級艦艇亦陸續前往目標海域。截至今日上午9時30分，已出動空中兵力13批、13架次，海上艦艇11艘次，並由第二作戰區派遣119名地面人員於海岸實施搜索。

針對媒體詢問是否已發現傘花或接獲求救信標訊號，空軍司令部督察長江義誠少將表示，錄音抄件中確實聽到飛行員呼叫跳傘，但目前尚未接獲個人求救信標訊號，尚無證據可證明飛行員已完成跳傘動作。至於飛機高度持續下降原因，江義誠指出，雷達顯示高度不斷降低，在編隊操作過程中，不排除因空間迷向導致操作異常，但詳細原因仍須後續調查確認。

空軍強調，已下令 F-16 型機全面執行「天安二號」作業，暫停訓練任務派遣，並加強機務檢查，飛行員改以學科與模擬機訓練為主，重點放在空間迷向處置、不正常動作修正及夜間儀器飛行操作要領，以確保飛行安全。

