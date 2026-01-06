快訊／F-16戰機失事！辛柏毅上尉跳傘逃生 黑鷹直升機抵達目標區展開搜救

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

花蓮空軍基地今（6）日晚間一名正期108年班飛官辛柏毅上尉駕駛編號6700的F-16單座戰機執行例行性夜間航訓任務，行經花蓮外海時突失去聯繫，且雷達光點也自螢幕上消失。據悉，辛柏毅上尉在失事後疑緊急啟動彈射座椅跳傘逃生，目前在豐濱外海上漂流等待救援，由於低溫緣故，空軍派遣C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，海巡署也派出北部、東部、南部海域的艦艇趕往現場，並連繫周邊最近的貨輪協助救援。

花蓮空軍基地今日晚間驚傳一起飛安意外，一名正期108年班辛姓飛官駕駛編號6700的F-16單座戰機執行例行性夜間航訓任務，行經花蓮外海時突失去聯繫。（圖／IDF經國號授權提供）

據中央社報導，空勤第一大隊第三隊長趙強表示，黑鷹直升機已抵達豐濱海面目標區開始搜救，但目前海象狀況不明朗，最高陣風可達到8級，海浪有中浪，增添搜救難度，目前已先於C-130投放照明彈。

稍早，海洋委員會主委管碧玲在臉書發文集氣，表示國防部、海巡、空勤，海空救援行動皆已在路上；最近一艘距離6.3浬的貨輪，也已聯絡上，將全力投入搜救，「我們為飛官集氣！大家一起集氣！」。



