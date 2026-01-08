快訊／F-16V失事！顧立雄：MMC經修調無不堪負荷情形

國防部長顧立雄。（圖／翻攝自立法院IVOD）





空軍一架F-16戰機於週二晚間在花蓮豐濱外海執行任務時失事，國防部長顧立雄今（8）日表示，目前的最高目標仍是全力進行搜救行動。軍方與相關單位已投入大量海空力量，力求在黃金時間內尋獲失蹤人員與機體。

投入大量兵力搜救 澄清失事機無任務電腦故障紀錄

顧立雄指出，搜救行動自事發後持續至今，國軍、空勤總隊及海巡署已累計派遣30架次搜救飛機、2架無人機；海上則投入22艘海軍及海巡艦艇，並有180名地面人員參與搜救。

針對外界傳聞失事的6700號機曾因MMC（任務電腦）故障報修，顧立雄澄清，該架戰機在過去3個月內均無MMC故障紀錄。

他進一步說明，F-16 Block20的MMC在進行軟體系統升級後，皆會進行軟體修調，自114年1月升級至今，系統表現穩定，並無外界所擔憂的「不堪負荷」情況。

全機隊執行「天安二號」特檢 預計週六完成不影響空防

為確保飛安，空軍已啟動「天安二號」特檢，目前所有F-16戰機暫停戰演訓任務，但仍維持必要之警戒與待命。顧立雄表示，特檢工作預計將於本週六完成，評估不會對國家的空防安全造成影響。

在設備升級方面，針對現有F-16 Block20加裝的「自動防撞地系統」（AGCAS），顧立雄說明，鳳展專案已全數完成，而防撞地系統是於109年簽約進行研改。

由於Block20戰機採用類比式飛操系統，與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）為F-16C/D開發的數位式系統不同，整合過程需耗費較長時間處理類比與數位系統的混合，目前進度順利，預計今年底前開始獲裝，115年底前可全數完成。

防寒飛行衣採購進度：預計今年3月全數交貨

此外，關於空勤人員防寒飛行衣的採購計畫，顧立雄提到這是於114年啟動的軍購案。經空軍多方評估後進行採購，去年底已開始陸續交貨，預計在今年3月以前可全數完成交貨，以提升空勤人員的操作環境安全。

