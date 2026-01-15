快訊／F-16V戰機找到了！王定宇曝「位置已精準定位」：盼儘速找回弟兄

記者詹宜庭／台北報導

空軍第五聯隊一架F-16V戰機6日晚間於花蓮外海執行任務期間不幸墜海，國軍已持續投入各項搜救能量，全力搜尋失聯飛官辛柏毅。民進黨立委王定宇今（15日）表示，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄。

針對辛柏毅搜救進度，顧立雄日前在立法院受訪表示，目前持續進行搜索中，現在派專業船隻去做黑盒子定位，現在有一些斷斷續續訊號出來，還要進一步確認，然海象實在不好，船隻無法出港；一旦海象好的時候，船隻能出港，將再進一步確定黑盒子定位，有任何進展再報告。

對此，王定宇今日透露，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄。

