快訊／F4少1人下月開唱！相信音樂證實阿信加入F3巡演：最高規格籌備

五月天與F4今年7月在大巨蛋合體，轟動全球華人。相信音樂提供／資料照

言承旭、周渝民、朱孝天跟吳建豪組成的男團F4，傳出原已著手安排的新專輯及巡演，卻因朱孝天太愛在直播中「說溜嘴」而喊卡。《鏡報》獨家掌握消息，F4將重啟計劃，但成員少1人，少了朱孝天「F3」即將推出新歌，並於12月在上海啟動巡演，而相信音樂也證實了。

據了解，五月天主唱阿信成功促成F4合體後，相信音樂隨即規劃F4的新專輯，並籌備世界巡演，一切水到渠成之際，卻因朱孝天太愛在直播中說溜嘴而喊卡！為了順利推動這個轟動全亞洲的男團復出，團隊歷經多次討論後，決定忍痛排除朱孝天，正式啟動由言承旭、周渝民（仔仔）及吳建豪組成「F3」的全新音樂計劃。

廣告 廣告

少了朱孝天的F3即將在下個月啟動全新巡演。資料照

據悉，F3不僅合唱新歌，也會有個人全新單曲，而F3的世界巡迴演唱會已訂於12月起跑，首站將在上海梅賽德斯-奔馳文化中心一連舉辦3場演出，更令人驚喜的是，F3的新歌及此次巡演都由阿信擔任製作人，雙方強強聯手將激盪全新火花。

對此，相信音樂今（9日）補充表示：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」F3演唱會將以「最高規格籌備」，一切消息依官方公布為主。

知情人士透露，阿信與周渝民日前現身台北市建國北路一處錄音室，除了錄製仔仔的新歌，2人也抓緊時間為即將啟動的F3演唱會做進一步討論。近來相當忙碌的阿信，不僅要為首度擔任監製的電影《我們意外的勇氣》勤跑宣傳，還身兼F3巡演的製作人，加上五月天的 「回到那一天」25週年巡演如火如荼進行中，尤其12月底一連6場的台中站「新年快樂版」演唱會，門票今（9日）在拓元售票全面啟售，阿信接下來將一路忙到2026年。

廣告 廣告

五月天12月底將在台中舉辦跨年演唱會。相信音樂提供

五月天12月底將在台中舉辦跨年演唱會。相信音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

獨家／F4巡演有譜了！成員少1位 F3傳12月上海梅奔開唱

獨家／F4缺1變F3！傳12月啟動新歌巡演 相信音樂回應了

ARKis旅展熱唱撩粉！8人旅遊「私密偏好」全曝光