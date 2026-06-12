快訊／FB、IG大當機！「1小時出現111次故障報告」全球用戶哀嚎 連Downdetector都喊404
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
臉書、IG傳災情！今（12）日晚間約21時40分左右，點入臉書連結出現卻無法登入，僅出現「Sorry, something went wrong.」，就連IG也無法登入。目前當機原因不明，就連檢查網站服務問題與中斷的網頁downdetector也出現404-找不到頁面。而根據《EBC東森新聞》詢問meta AI，meta AI也證實臉書現在當機中，並且過去1小時就有111次故障報告。
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高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
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大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
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快訊／臉書、IG大當機！META AI證實 全球用戶哀號
社群平台Facebook(臉書)今晚大當機，手機無法登入查看內容，電腦僅顯示「抱歉，出了點問題」的提示，多位網友在其他平台回報無法登入臉書。(賴俊佑)
SpaceX上市首日飆23%！美股全面收紅 台積電ADR上揚
即時中心／綜合報導Space X上市首日飆出23%好成績，加上美伊協議有所著落，美國股市週五（12日）上揚。道瓊工業指數上漲353點，漲幅0.7%，收在51,202點；標普500指數上漲37點，漲幅0.5%，收在7,431點；那史達克指數上漲79點，漲幅0.31%，收在25,888點。台積電ADR上漲2元、收在每股423美元，漲幅0.68%；輝達上漲0.32美元、收在205美元，漲幅0.16%。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
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