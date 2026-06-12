快訊》FB、IG突大當機「無法登入」 全球用戶哀嚎

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（22：22更新）今（12日）晚9點42分左右，大量網友表示，臉書、IG疑似出現當機的情況，連進去只能看到「F」的LOGO，跟一片白的格式；晚間十時許，同屬Meta旗下的Threads也發生短暫打不開的情況；不過目前手機版的IG還可以使用，臉書手機版則沒辦法進入。downdetector也有網友回報類似問題。

晚間有大量網友在Threads上留言，「臉書你到底怎麼了，臉書我的臉書」、「臉書登出登不進去，然後哀居訊息傳不出去」、「臉書大斷線！Messenger都登不進去！！」、「臉書跟IG請問，登入正常嗎？」

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《中時新聞網》實際進入臉書跟IG網頁，最多只能出現排版畫面，內容全部看不見。而在晚間10點22分左右，臉書跟IG已陸續恢復正常使用。

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