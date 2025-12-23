快訊／GDP掀牌！美股盤中翻紅 生技「這檔」飆逾90%

財經中心／程正邦報導

GDP掀牌！美股四指今天開盤震盪，盤中翻紅。（圖／翻攝Yahoo!股市）

今（23）日美股投資人正忙於消化這份遲到卻出奇強勁的第三季經濟數據。受到政府先前停擺影響，美國商務部今天終於揭曉Q3國內生產毛額（GDP）數據，結果顯示美國經濟增長動力驚人，不僅連帶衝擊了債券市場的降息預期，也讓股市在聖誕長假前夕陷入多空對峙，不過四大股指開盤下跌，卻在盤中翻紅，其中又以生技股Trinity Biotech漲幅驚人，一度暴衝超過 90.57%。

GDP創兩年新高：消費動力驚人，Fed降息路徑生變？

今日盤中最大的震撼彈，莫過於美國第三季國內生產毛額（GDP）初值的「超預期演出」。數據顯示，Q3 GDP成長率達 4.3%，大幅超越第二季的 3.8%，更讓經濟學家原先預估的 3.2% 顯得保守。這是美國近兩年來最強勁的經濟表現，主要歸功於強韌的消費者支出與出口增長。

然而，這份「經濟大好」的成績單對股市而言卻是雙面刃。由於經濟增長高於預期，市場擔憂聯準會（Fed）可能不急於在2026年上半年降息。根據 芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，交易員對於 1 月與 3 月維持利率不變的押注有所增加。受此影響，美股四大指數盤初承壓，陷入平盤震盪。

生技股Trinity Biotech受利多影響，今天一度飆逾90%，盤中回落漲幅仍逾50%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

生技黑馬竄出：Trinity Biotech 豪取 900 萬份 HIV 快篩大單

在指數膠著之際，非科技股領域出現了罕見的噴發行情。愛爾蘭生技商 Trinity Biotech (TRIB) 今日成為全場焦點，開盤後股價一度暴衝超過 90.57%，最高漲至每股約 1.7 美元附近，相較昨日收盤價近乎翻倍。

支撐其噴發走勢的利多有三：一是公司宣布接獲 900 萬份 TrinScreen HIV 愛滋病毒快篩試劑訂單。另外該產品已獲得世界衛生組織（WHO）許可進行外包製造，將大幅提升供貨效率。加上第三季營收已達 1430 萬美元，季增幅達 32%，這筆大單預計將為 2026 年的收益奠定強大基礎。不過盤中Trinity Biotech (TRIB) 股價回落，來到 1.35 美元，漲幅 51.35%。

輝達守住紅盤，盤中漲幅逾2%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

盤中數據看板：科技權值股走勢分歧

截至台灣時間24日凌晨1時，市場交投略顯謹慎。雖然 GDP 數據亮眼，但美債殖利率的反應壓抑了科技股的漲幅：

* 道瓊工業指數： 上漲 68.83 點或 0.14%，報 48,431.51 點。

* 標普 500 指數： 上漲 18.27 點或 0.27%，報 6,896.76 點。

* 那斯達克綜合指數： 上漲 79.45 點或 0.34%，報 23,508.28 點。

* 費城半導體指數： 上漲 19.25 點或 0.27%，報 7,164.82 點。

明星個股表現，AI龍頭輝達（NVDA）盤中守住紅盤，上漲 2.15%；而蘋果（AAPL）則在平盤附近掙扎，漲幅約 0.48%。值得注意的是，甲骨文（ORCL）與超微（AMD）跌勢較重，跌幅一度達到 2.54% 與 0.87%，還好盤中回穩。台積電ADR則上漲0.90%。

台積電ADR今天盤中小漲0.90%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

投資人需留意，由於聖誕假期將至，紐約證券交易所（NYSE）將於美東時間星期三（24日）下午 1 點提前收盤，並於週四聖誕節當天全天休市。分析師指出今日的 GDP 數據無疑為明年的降息路徑增添了變數，但在長假效應下，預計成交量將逐漸萎縮，盤勢將趨於高檔震盪。雖然大盤權值股受宏觀政策牽動，但生技小盤股在利多消息刺激下，依然具備驚人的爆發潛力。

