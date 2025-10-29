快訊／GTC大會報喜！美股開盤輝達漲破4% 史上首家市值5兆美元公司

財經中心／倪譽瑋報導

黃仁勳點名手機大廠諾基亞，表示雙方計畫拓展6G通訊技術。（示意圖／資料照）

聯準會（Fed）降息與各巨頭財報將掀牌。目前較重大的市場消息，輝達執行長黃仁勳在GTC大會上釋出「AI需求依舊穩健」的看法，也表示會和手機大廠諾基亞（Nokia）等合作。今（29）日美股開盤，輝達走漲、諾基亞ADR走跌。

台灣時間10月30日清晨，微軟、Alphabet（Google）、Meta的財報揭曉，聯準會也高機率會宣布降息25個基點。在上述重要資訊開牌前，目前較重大的市場消息，美國總統川普表示與中國國家主席習近平會面，可能談論芬太尼關稅議題；外媒引述知情人士說法，如果北京主動削減芬太尼化學物出口，美方可能調降關稅。

此外，輝達黃仁勳在的GTC技術大會（GPU Technology Conference）上，全球對AI算力的需求遠超市場預期，公司新一代晶片平台將在未來數季帶來高達5000億美元的營收；他還透露，輝達要用約10億美取得諾基亞2.9%股權，未來雙方會共同開發軟硬體技術，計畫拓展下一代6G通訊技術。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲165.08點或0.35%、標普500指數上漲20.60點或0.30%、那斯達克綜合指數上漲173.19點或0.73%、費城半導體指數上漲0.52點或0.19%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲9.59美元或4.77%，使其成史上首家5兆美元公司；指標美股蘋果（AAPL）上漲0.40美元或0.15%。另外，諾基亞ADR（NOK）下跌0.26美元或3.39%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主。

