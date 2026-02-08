快訊／Junior、夏語心道歉了！2人吐實情：沒主動求證
政治中心／周孟漢報導
改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜的失言風波，更是引發全民怒火，當天出席記者會的藝人們也紛紛出面致歉。不過，同樣出演該部電影的Junior（韓宜邦）、夏語心卻遲遲保持沉默，2人社群也遭洗版，而在晚間2人也終於透過社群發表長文致歉。
【Junior道歉全文】
首先，我想跟大家道歉，對不起。
這幾天我反覆的思考，我的道歉能怎麼做。
當初收到通知有可能要客串康寧祥先生一角，心裡的情緒是很洶湧的，因為能夠出演如此出色與值得人們尊敬的人物。
在收集康寧祥先生的事蹟資料時我只想著如何才能好好詮釋，絕無不敬或是企圖想要顛覆歷史。
演出的那段時間，雖然場次不多，但心情是很低落沈重的。
記得幽暗的醫院走廊裡，燈光組還在架燈，我與夏先生各在走廊的一邊，彼此沒說一句話。
因為我們都知道，這不是能輕鬆面對的戲。
那場戲，我抱著飾演林義雄先生的夏先生痛哭，他崩潰得撕心裂肺。我在一旁緊緊抱著他，心裡苦不堪言，那是我光靠揣摩就無法承受的痛。
我的責任，是儘量還原當時發生的事情。
必須承認，演員的路上我曾經被教育過劇本裡你的角色不該知道的事情，你就不能細看太多，因為那會影響你的表演。
角色不知道的事情，你如果知道了，很容易在詮釋時作出錯誤反應而留下不該有的痕跡。所以我會在大略看完劇本後，找出有我的片段開始投入做功課。
剩下的，我必須相信我的導演，至少對我而言如此。
但...很顯然這次完全顯現了我的做法遠遠不夠謹慎，尤其是對真實發生過的歷史，令人悲痛不已的事實。
過去，我接演過不少真人真事翻拍的角色，
劇組們都有來來回回跟本尊討論以及徵求同意，因此多年下來，我疏忽了。
我以為這些事情理所當然，在合約上製作方也明確寫著拍攝已獲得合法授權，然而我卻並未進一步的查證。
這幾天我重新去看了合約上所謂的授權，也查了一些資料，在我們的認知裡，授權就是必須取得相關當事者的同意，所以我也認為當事人都同意了劇本。
但很遺憾，我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠。
但我不能把一切歸咎於他人的責任，這本是我該嚴肅針對合約查證的事情，不該因此鬆懈。
有人問：怎麼接戲前都不問問導演背景？怎麼都不搞清楚資金來源？
我可以理解你們的疑惑，這樣的疑問很直接了當。可是我們身在這個行業，並不是每個人都覺得自己有權利過問這些，也並不是每個問題都一定會有正確答案，更遑論該去想到要去搞清楚劇組的親戚背景。
但是經過這次，我學到了，這都是我們該有的權利與義務。
所以，
我無法卸責，
我為自己的錯誤道歉， 對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。
我將銘記在心，往後的日子，務必更加謹慎小心。
歷史，不能被扭曲、不能被篡改，這是每個人都該有的共識。
這份道歉或許無法表達我心中的歉疚，
但我仍誠摯的向因為這部電影而被迫再次受到傷害的人道歉，
向康寧祥先生、林義雄先生、林義雄先生的家屬以及此事件相關人士，
我很抱歉，對不起。
我呼籲製片方停止電影後製行為，並在取得當事人認可之前不得繼續。
即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇。
【夏語心道歉全文】
我是夏語心。
首先，在這裡慎重地向林義雄先生、方素敏女士、林奐均女士、田秋堇女士以及每一位相關人士與受難者和家屬道歉。在未知劇組並未取得林義雄先生同意以及自己沒有主動求證的情況下客串了世紀血案一角，對相關人員造成了無法挽回的傷害，我很抱歉，對不起。
因為對於歷史案件的了解不足也欠缺思考，忽略了該有的尊重，造成了此次風波，我非常遺憾。再次向林義雄先生及其家屬、每位受難者及其家屬、林宅事件所有相關人士道歉。
未來我將不再參與電影的一切後續，帶著此次教訓謹慎的面對每一份工作，對不起。
原文出處：快訊／Junior、夏語心被罵神隱後「火速道歉」！2人認了：沒有主動求證
