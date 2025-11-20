快訊／JYP急發公告！TWICE登台確定8缺1 彩瑛健康現況曝

TWICE成員彩瑛確定缺席高雄場演出。翻攝IG@chaeyo.0、X@JYPETWICE

韓國人氣女團TWICE來台開唱倒數2天！今（20日）所屬JYP娛樂在社群公告，成員彩瑛確定無法出席週末的高雄場演出，並透露彩瑛近期被診斷出患有「迷走神經性昏厥」，經專業醫療評估後，被建議必須暫時休養，預計暫停活動至今年底。

TWICE所屬的JYP娛樂今公告彩瑛的最新健康狀況，透露彩瑛近期被診斷出「迷走神經性昏厥」，經專業醫療團隊評估後，被建議必須進行一段時間的休養。

聲明中指出，「在追加檢查與多次醫療討論後，公司決定彩瑛需要更長的恢復期，因此將暫停活動至今年底，把健康放在最優先位置。依照醫生明確指示，她接下來的行程僅會有限度參與，部分活動也將缺席。」

彩瑛缺席TWICE世巡遺憾失落

TWICE日前在墨爾本演出時，彩瑛也因請病假沒出席。翻攝FB@TWICE

廣告 廣告

由於TWICE的世界巡演場次滿檔，彩瑛確定無法參與高雄、香港與曼谷場次的演唱會。聲明中表示，「彩瑛本人對無法與粉絲見面深感失落，自10月起因健康因素未能參與粉絲活動與巡演，她也再次向粉絲表達誠摯的歉意。」JYP也強調理解這項公告可能讓粉絲擔心，並感謝大家在這段時間給予彩瑛的包容與鼓勵。公司將全力支援，協助她安心休養，盡快恢復到最佳狀態。

台粉喊話：明年3月大巨蛋見

而彩瑛已從10月底起陸續告假，除了沒跟成員巡迴吉隆坡、雪梨及墨爾本，日前也沒隨團赴上海參加簽售會，讓ONCE（粉絲名）十足憂心偶像的健康狀況。由於本週末的TWICE演唱會是子瑜出道10年首次帶成員一起回家開唱，台灣ONCE雖想見到9人全員一起登台，但仍把偶像健康放首位，希望彩瑛好好休養，早日健康回歸舞台，並期待明年3月21日大巨蛋再見！



回到原文

更多鏡報報導

TWICE高雄開唱前忙翻！娜璉首爾跑行程 子瑜快閃東京揪媽媽同行

歡迎子瑜回家！高雄7大地標換成「TWICE藍」 市長陳其邁髮色也變了

玄彬孫藝真封帝后惹議！青龍獎收視爆冷 評審票數曝：靠網友票逆轉勝