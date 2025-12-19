快訊／KARA真的要來跨年！驚喜中文喊話：「台北見」 卡司還有周湯豪、玖壹壹

KARA睽違12年將重返臺灣舞台。潘佳琪攝

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」完整重磅卡司名單全公開！臺北市政府觀光傳播局今（19日）公布，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返臺灣舞台，獨家在2026臺北跨年合體演出，更透過影片向臺灣粉絲熱情問候，也誠摯邀請大家跨年到臺北一起倒數迎接新年！觀傳局也公布，今年跨年首度與PEANUTS™漫畫家族合作，更結合臺北城市意象推出多款跨年限定周邊商品，即日起至2026年1月18日，臺北跨年限定「史努比&兄弟Taipei Tour快閃店」在信義區香堤大道登場，讓民眾把專屬於臺北的跨年回憶一起帶回家！

一開場，黃豪平介紹卡司，並表示主持還有Sandy等人，夏和熙已開始展現幽默風格：「沒關係，她們不重要。」記者會現場，幻藍小熊先帶來了開場表演，接著就透過畫面揭曉重磅卡司，韓國女團KARA確定出席，並透過影片向台灣粉絲喊話：「台北見！」

安心亞出席台北跨年全卡司發布記者會。潘佳琪攝

安心亞今天也出席記者會表示，也特別選擇幾首嗨歌，讓大家一路嗨到底，「沒時間上廁所」。至於她的服裝是每年大家討論的重點，她表示今年走搖滾風格，讓大家「不能眨眼」。黃豪平打趣說：「周邊商品可能要再出個尿袋。」安心亞睽違8年回台北跨年，表示回到比較熟悉的城市很開心。

今年臺北跨年集結多組獨家亮點卡司，陣容涵蓋韓流巨星、金曲實力派與新世代音樂勢力，超過十組豪華卡司接力登台，觀傳局日前已經公布兩波跨年卡司名單，包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、以及影視歌三棲全能歌后李千娜，另外還有賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN & 千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS，今日記者會重磅公布壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹，此外，記者會特別邀請2組臺北獨家卡司亮相，GenZ女團GENBLUE幻藍小熊帶來精彩表演，安心亞也驚喜同台互動。



