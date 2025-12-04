快訊／LINE Pay Money開通爆量 23小時突破56萬人帳戶湧爆伺服器

財經中心／李宜樺報導

LINE Pay Money上線23小時即突破56萬會員開通，顯示市場反應熱烈。（圖／翻攝自LINE Pay臉書）

LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」上線僅23小時，至今（4）日下午2點截止，突破56萬名會員完成開通，掀起行動支付市場熱潮。LINE Pay表示，服務自昨（3）日下午3時正式啟用，短時間內吸引大批用戶湧入申請，顯示市場對LINE Pay Money的高度關注與期待。

23小時狂吸56萬會員 開通熱潮湧爆系統

LINE Pay指出，「LINE Pay Money」自上線以來，用戶開通速度驚人，流量一度飆升至平時3倍。由於瞬間湧入大量申請，加上與銀行系統通訊延遲，部分用戶在開通時曾出現暫時無法連結銀行帳戶的狀況。LINE Pay已於第一時間擴充IDC設施並進行系統優化，使申請流程於昨傍晚起恢復順暢。

系統即時優化 與銀行協力維穩服務

LINE Pay表示，目前系統運作已全面回穩，並持續與多家銀行緊密合作，確保後續服務穩定。公司也向使用者致歉，強調「用戶體驗為核心」，將持續提升系統效能，提供更順暢的電子支付體驗，讓全台1,310萬LINE Pay使用者能享受更便利的支付生活。

12月底前開通享優惠 抽LINE POINTS與儲值金

為回饋用戶支持，即日起至12月31日止，凡完成開通帳戶者可參加「開通抽LINE POINTS 88點」活動；首次連結16家指定銀行者可獲得30元儲值金；連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳者，還有機會抽中最高88元優惠券。

前100萬名再享3年免手續費

LINE Pay補充，前100萬名完成開通、轉帳、付款三大任務的會員，將再享3年內跨行提領0手續費優惠。付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款皆適用，活動額滿訊息將公告於官方帳號貼文專區。符合資格者將於2026年1月15日後陸續收到通知。

