快訊／Meta 狂飆 9% 抵銷微軟重挫 實體資產金銀價刷新歷史紀錄

受大盤影響，台積電ADR今天盤中跌幅近 2%。（圖/Yahoo!股市）

在聯準會（Fed）拍板利率維持不動後，美股周四（29 日）進入財報關鍵消化期，主要指數呈現分歧震盪。市場正加速過濾人工智慧（AI）投資的「含金量」，資金流向營收展望亮眼的企業；與此同時，由於地緣政治緊張與美元走弱，避險資金瘋狂湧入實體資產，黃金與白銀價格今日盤中再度刷新歷史新高。

Meta財報亮眼，股價一度狂飆 9%。（圖/Yahoo!股市）

AI 獲利分水嶺：Meta、IBM 財報亮眼，微軟雲端成長放緩

今日科技股表現出現顯著脫鉤。Meta Platforms（META-US）雖然宣布 2026 年資本支出將上修至驚人的 1,350 億美元，但因其廣告營收展望強勁，顯示 AI 投資正成功轉化為實質獲利，帶動股價盤中狂飆逾 9%。與此同時，IBM 則受惠於軟體業務的高成長，股價大漲超過 8%。

然而，微軟（MSFT-US）卻因資本支出激增但雲端業務增速不如預期，股價盤中重挫逾 12%，成為壓抑那斯達克指數的主因。市場分析師 Rory McPherson 指出，投資人不再對 AI 題材「全買單」，現在只有能證明「變現能力」的公司才能獲得溢價，無法達成預期的企業則會面臨無情的修正。

微軟因資本支出激增但雲端業務不如預期，股價盤中重挫逾 12%。（圖/Yahoo!股市）

景氣金絲雀報喜！開拓重工受益 AI 電力需求

傳統產業部分則傳來佳音，「景氣金絲雀」開拓重工（CAT-US）受惠於 AI 資料中心對電力設備的強勁需求，第四季獲利超乎預期，股價盤中漲逾 3%。此外，汽車巨擘特斯拉（TSLA-US）在宣布投入 200 億美元進行產線升級後，雖然在開盤一度走高，但短線上龐大的支出計畫讓投資人擔憂其現金流壓力，盤中出現下挫壓力，跌逾 2%。

化工大廠陶氏（DOW-US）也因需求疲軟宣布裁員 4,500 人，股價重挫近 5%。阿里巴巴（BABA-US）則因旗下菜鳥與 Zelos 成立估值 20 億美元的無人配送新公司，帶動 ADR 一度漲逾 2%，不過盤中受大盤影響，也下修震盪。

IBM 受惠於軟體業務的高成長，股價大漲超過 8%。（圖/Yahoo!股市）

實體資產狂熱：金價突破 5,500 美元、白銀站上 120 美元

在全球地緣政治雜音（如美國總統川普對伊朗核協議的強硬表態）以及美元指數跌至 99.1 的背景下，大宗商品成為資金避風港。金價今日突破每盎司 5,550 美元，白銀更首次站上 120 美元大關，今年以來累計漲幅達 63%。

儘管漲勢凌厲，華爾街策略師已開始發出警語。摩根大通前策略師警告，白銀目前的投機熱度已進入超買區，不排除出現「價格腰斬」的劇烈修正；10 年期美債殖利率則攀升至 4.26%，反映市場對長期財政赤字的擔憂。

美股四大指數今天全盤皆墨，投資人資金流向避險資產，金價創新高。（圖/Yahoo!股市）

美股盤中最新數據（截至台北時間 30 日凌晨 1:00）：

* 道瓊工業指數： 下跌 133.78 點（-0.27%），暫報 48,881.82 點

* 那斯達克綜合指數： 下跌 476.14 點（-2.00%），暫報 23,381.31 點

* 標普 500 指數： 下跌 72.48 點（-1.04%），暫報 6,905.55 點

* 費城半導體指數： 下跌 145.47 點（-1.75%），暫報 8,161.28 點

* 台積電 ADR： 報 336.16 美元（-1.79%）

