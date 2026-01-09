快訊／Meta 簽下「史詩級電約」引爆核電股 Oklo、Vistra 狂飆逾 13%

財經中心／程正邦報導

美股今天開紅盤，費半指數漲幅盤中來到2.55%，撐起大盤。（圖／翻攝Yahoo!股市）

美股週五（9日）在關鍵數據與能源轉型利多交織下小幅走高。儘管美國勞工統計局（BLS）公布的 12 月非農就業報告遜於預期，反映勞動力市場動能偏弱，但市場資金卻在「AI 電力短缺」的背景下精準出擊。臉書母公司 Meta 今日宣布與核能巨頭簽署長期協議，直接引爆核電板塊，Oklo 與 Vistra Energy 盤中一度瘋漲超過 13%，成為今日盤面最耀眼的明星。

Meta 簽下「史詩級電約」引爆核電股 Oklo、Vistra 狂飆逾 13%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

就業成長低迷：非農僅增 5 萬人 失業率微降至 4.4%

廣告 廣告

美國勞工部今日發布的數據呈現「成長偏弱、韌性尚存」的矛盾景象。12 月非農就業人口僅增加 5 萬人，低於市場普遍預期的 6.6 萬至 7 萬人；然而失業率從 11 月的 4.5% 降至 4.4%，優於預期的 4.5%。

數據出爐後，投資人解讀聯準會（Fed）在降息節奏上將更趨審慎，2 年期美債殖利率微升至 3.52%，主要指數則維持窄幅走強。

Meta 簽下「史詩級電約」引爆核電股 Oklo、Vistra 狂飆逾 13%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

「核能復興」大行情：Meta 砸錢買電，Oklo、Vistra 受惠

今日科技圈與能源圈的交集成為焦點。Meta Platforms 宣布與 Oklo Inc.（先進核能技術商）及 Vistra Energy（電力巨頭）達成協議，採購總規模可能超過 6GW 的核電，以支應龐大的 AI 數據中心運作。

至台灣時間凌晨近1時，Vistra Energy (VST) 盤中暴漲 13.80%，Oklo (OKLO) 同步狂飆 13.22%。Meta (META) 本身股價盤中飆到 654.14 美元。

Vistra 將利用現有的三座核電站供電，而 Oklo 則獲得 Meta 資金支持開發新型核電園區。這標誌著超大型科技公司（Hyperscalers）已正式跨入核能開發領域，試圖解決 AI 發展最致命的電力瓶頸。

Meta (META) 本身股價也漲 1.25%，盤中來到每股 654.14 美元。（圖／翻攝Yahoo!股市）

川普政府動態：英特爾交易與關稅裁決日

除了能源議題，華府的動向亦牽動投資人敏感神經。美國政府依據《晶片法案》以 89 億美元換取英特爾 (INTC) 10% 股權，川普大讚執行長陳立武，並稱之為「極棒的交易」，帶動費半指數盤中走強逾 2%。

市場正緊盯美國最高法院今日可能對川普關稅政策合法性的裁決。儘管預測平台預估川普勝訴率僅 24%，但華爾街正嚴陣以待任何可能的波動。

美國政府認購英特爾股權 10%，帶動股價勁揚逾 6%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

AI 競爭的下半場是「能源戰」 軍工、能源股後勢可期

分析師指出，2026 年的 AI 競爭已從算力競賽（晶片）轉向電力競賽。Meta 此次大規模布局核電，透露出大型科技公司已不滿足於向台電或能源供應商買電，而是透過「類融資」方式直接介入核技術開發。

此外，非農數據的疲軟反映出高利率對實體經濟的滯後影響，但在川普強力推動 1.5 兆美元國防預算及掌控委內瑞拉石油銷售的激進政策下，美股多頭正試圖在科技回檔之際，尋找軍工與能源這兩塊避風港。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

世紀婚禮變「資產大清算」！富二代、名媛互告判決出爐：爭一口氣

44歲台男「專宰美國老人」撈數百萬美金！洛杉磯機場落網

川普嚇壞柬埔寨！太子集團陳志遭押送中 他揭下場：從地球消失

日賺9.7億詐騙教父陳志遣返北京！中方強勢「截胡」斷美英引渡內幕

