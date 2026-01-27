快訊／Meta 60億美元光纖大單！那指、標普500強攻歷史高點

財經中心／程正邦報導

今天科技股走強，台積電ADR盤中漲逾 2%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

美股周二（27 日）呈現「科技強、傳統弱」的兩極走勢。隨著財報季進入深水區，Meta 宣布 60 億美元的 AI 基礎建設採購計畫，加上通用汽車（GM）與優比速（UPS）財報報喜，激勵那斯達克指數與標普 500 指數持續向歷史新高邁進。然而，道瓊指數受到聯合健康（UnitedHealth）預期營收下滑的拖累，盤中跌逾 380 點，表現相對疲軟。全球投資人目前正屏息以待周三（28 日）聯準會（Fed）的利率決策，市場預期將維持基準利率不變。

廣告 廣告

美光（MU）宣布擴充 HBM 記憶體產能，盤中股價上揚逾 4%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

AI 建設不停歇！Meta 砸 60 億美元買光纖

盤面上最吸睛的焦點莫過於 Meta。為了支撐日益龐大的人工智慧算力，Meta 宣布與康寧（Corning）達成長期協議，計畫在 2030 年前投入最多 60 億美元採購光纖電纜，確保旗下資料中心的高速傳輸效率。這項消息不僅鞏固了 AI 基礎建設的長期多頭趨勢，也帶動相關供應鏈股價走揚。

此外，半導體族群同樣表現亮眼。美光（MU-US）因宣布擴充 HBM 記憶體產能，盤中股價上揚逾 4%；費城半導體指數則在台積電 ADR 漲逾 2% 的帶領下，漲幅超過 2.78%。市場分析指出，儘管地緣政治雜音不斷，但 AI 題材仍是目前資金的避風港。

通用汽車（GM）獲利遠超預期，激勵盤中股價噴逾 9%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

傳產雙傑報喜：GM 獲利超標、UPS 重返成長軌道

在傳統產業方面，通用汽車（GM-US）交出了令人驚豔的成績單。在高毛利皮卡與休旅車銷售勁揚的推動下，GM 不僅獲利遠超預期，更宣布將 2026 年調整後息稅前獲利目標調升至 130 億至 150 億美元，並擴大庫藏股計畫，激勵盤中股價噴出逾 9.23%。

物流龍頭優比速（UPS-US）同樣走出陰霾。在經過長期的組織重整與縮減低獲利包裹量後，UPS 預估 2026 年營收將達 897 億美元，優於華爾街預期。執行長 Carol Tomé 指出，隨著需求能見度回穩，公司已展現出強勁的營運韌性，盤中股價也噴發 4.87%。

Meta 60億美元光纖大單！那指、標普500強攻歷史高點。（圖／翻攝Yahoo!股市）

避險需求升溫：美元失守、金價站穩五千大關

美元指數（DXY）延續第四天的跌勢，跌破 100 大關至 99.1 附近，創下 2022 年以來新低。美元的疲軟主要源於市場對 Fed 周三維持現狀的預期，以及對地緣政治風險的戒心。與此同時，現貨金價則穩守每盎司 5,000 美元大關，儘管盤中小幅回檔，但避險買盤依然強勁。

高盛策略師指出，目前的風險偏好指標已升至 2021 年以來的新高，顯示即便在政策不確定下，強勁的企業獲利仍支撐投資人將資產配置於風險資產。

截至台北時間 28 日凌晨近1時，道瓊工業指數下跌約 0.64%，那斯達克綜合指數上漲 1.01%，標普 500 指數上漲 0.52%，費城半導體指數則大漲 2.78%。台積電 ADR 持續走強，暫報每股 340.17 美元，漲幅達 2.24%。10 年期美債殖利率則小幅升至 4.22%。

更多三立新聞網報導

震撼彈！京大「美女刺客」今井優里深夜宣布退選 支持者錯愕...原因曝

不捨淚別！雙胞胎貓熊今歸還中國 日本54年來首見「貓熊空窗期」

川普耐心僅半年！韓國關稅狠加碼至25% 卓冠廷：在野黨若擋民意大反撲

「專利流氓」勒索！友達赴美出征傳捷報：22年來首家台廠勝訴

