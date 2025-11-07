快訊》NCC人事今投票表決 民眾黨團決議全數封殺

農業部長陳駿季今天（6日）表示，發生非洲豬瘟的台中梧棲養豬場，在國軍化學兵清消後，仍有病毒核酸DNA反應，待檢驗確認是仍具傳染力的活性病毒或只是病毒屍體，但案場不應再養豬；已要求台中市政府持續對案例場清消及採檢，必須做到採檢結果呈陰性為止。

